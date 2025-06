Überfüllter Hauptbahnhof bekommt ein bisschen Entlastung

Wer am Hamburger Hauptbahnhof unterwegs ist, kennt das Gedränge nur zu gut. Jetzt gibt’s ein kleines Aufatmen für Pendler und Reisende: Eine weitere Treppe vom S-Bahnsteig Gleis 3/4 führt ab sofort direkt zur Steintorbrücke – ganz ohne Umweg durch die Bahnhofshalle. Die neue Verbindung soll vor allem eines bringen: kürzere Wege und schnelleren Zugang zu den Bushaltestellen oben auf der Brücke.

Mit dem neuen Zugang sind es nun fünf Treppen, die den Hauptbahnhof direkt mit der Steintorbrücke verbinden. Bereits im Sommer 2022 gingen die ersten Verbindungen an den Bahnsteigen 13/14, 11/12 und 7/8 in Betrieb. 2023 folgte dann eine weitere Treppe an Gleis 5/6. Noch vor wenigen Jahren war auch ein umfassender Anbau an das denkmalgeschützte Gebäude geplant.

Südsteg soll entlastet werden

Die Bahn will mit dem Ausbau die Passagierströme des meist frequentierten Bahnhofs Deutschlands besser verteilen und besonders den stark genutzten Südsteg entlasten. Dafür gibt’s an den neuen Treppen auch gleich die passende Infrastruktur: „An den Treppen stehen im Bahnsteigbereich Fahrgastinformationsanzeigen und Fahrkartenautomaten für Reisende zur Verfügung“, so die Bahn. Zusätzlich ist der neue Bereich laut Bahn besser beleuchtet. Das soll nicht nur die Orientierung verbessern, sondern auch für mehr Sicherheit sorgen.

Trotz der Entlastung bleibt der Hamburger Hauptbahnhof ein echter Verkehrsknoten: „Täglich nutzen heute im Durchschnitt knapp 550.000 Reisende und Besucher den etwa 50.000 Quadratmeter großen Hamburger Hauptbahnhof“, so die Bahn. Mehr als 800 Züge und 1200 S-Bahnen fahren täglich ein und aus. (apa)