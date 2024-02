Neuer Angriff auf Medien: Bauern blockieren NDR-Funkhaus

Seit Wochen protestieren Bauern gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Sie fahren dafür inzwischen auch vor Medienhäuser. Heute stehen Traktoren am NDR-Funkhaus in Hannover.

Landwirte und Mittelständler haben am Montagmorgen vor dem Landesfunkhaus des NDR in Hannover protestiert. Nach Angaben eines dpa-Reporters fuhren rund 50 Fahrzeuge – darunter rund 30 Traktoren – vor dem Funkhaus auf und standen vor den Zufahrten und Parkplätzen. Fahrzeuge seien von den Protestierern aber durchgelassen worden.

Medienberichterstattung über Bauernproteste wird kritisiert

Es handele sich um eine gemeinsame Aktion von Bauern und Mittelstand, sagte Joachim Oelze, Landwirt aus Melzingen, der die Demonstration nach eigenen Angaben angemeldet hatte. „Wir kritisieren, dass die Medienberichte über die Demonstrationen klein gehalten werden“, sagte er dem Reporter vor Ort. Die Kritik richte sich nicht nur gegen den NDR, sondern gegen die Medien insgesamt.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Bäumen und Treckern: Wut-Bauern blockieren Autobahn und lassen Müllberg zurück

Auf einem Flugblatt forderten die Protestierer die Rücknahme des Bundestagsbeschlusses zum Haushalt 2024, die Rücknahme der Lkw-Mauterhöhung, die Abschaffung der CO₂-Steuer, die Beibehaltung der Subvention für Agrardiesel sowie den Abbau von Bürokratie. Die Landwirte bräuchten Planungssicherheit, hieß es auf dem Flugblatt: „Zu heutigen Bedingungen genehmigte Ställe oder andere Bauten der Landwirtschaft müssen mindestens 25 Jahre so betrieben werden können!“

Nach Angaben der Polizei hatten die Proteste bereits um 1 Uhr begonnen. In der Spitze seien 40 Traktoren und 80 Personen vor Ort gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei Hannover. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Kurz vor 9 Uhr seien noch 27 Traktoren vor Ort gewesen, sagte die Sprecherin weiter. Die Polizei sei vor Ort und beobachte die Lage.

Ampelkoalition: Sparpläne sorgen für Unmut bei Bauern

Es ist nicht der einzige Protest vor einem Medienzentrum in den vergangenen Tagen. In der Nacht zum Samstag hatten etwa 70 Demonstranten an einem Presse-Verteilzentrum in Hamburg-Rahlstedt protestiert. Sie hatten mit Fahrzeugen und einer Sattelzugmaschine das Verteilzentrum über Stunden blockiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Warum hat die Polizei die illegale Bauernblockade nicht geräumt?

Aus welchem politischen Spektrum die Demonstranten kamen, war zunächst unklar. Teilnehmern zufolge wollten sie damit etwa gegen die Berichterstattung über die Bauern-Demonstrationen protestieren.

Der nicht angemeldete Protest in der Hansestadt hatte am Freitag gegen 23.30 Uhr begonnen. Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) kritisierte die Aktion in Hamburg auf dpa-Anfrage als einen „Angriff auf die freie Presse“. (dpa/mp)