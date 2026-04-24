Nach Jahren der Planungen, Proteste, Abriss- und Bauarbeiten soll es in diesem Sommer soweit sein: Die Deutsche Bahn will die umstrittene neue Sternbrücke an ihren Platz heben. Für diesen Einbau muss die Straße inklusive Kreuzung vollgesperrt werden – und zwar länger als ursprünglich gedacht. Die Initiative spricht von einem „Horror Sommer“, vor allem für die Anwohnerinnen und Anwohner.





