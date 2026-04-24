Neuer Ärger um Sternbrücke: Sperrung im Sommer dauert länger als geplant
Nach Jahren der Planungen, Proteste, Abriss- und Bauarbeiten soll es in diesem Sommer soweit sein: Die Deutsche Bahn will die umstrittene neue Sternbrücke an ihren Platz heben. Für diesen Einbau muss die Straße inklusive Kreuzung vollgesperrt werden – und zwar länger als ursprünglich gedacht. Die Initiative spricht von einem „Horror Sommer“, vor allem für die Anwohnerinnen und Anwohner.
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