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Eine S-Bahn fährt über die Sternbrücke.

Im Sommer 2026 soll die alte Sternbrücke abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Foto: imago/Future Image

  • Sternschanze/Altona-Nord

paidNeuer Ärger um Sternbrücke: Sperrung im Sommer dauert länger als geplant

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Nach Jahren der Planungen, Proteste, Abriss- und Bauarbeiten soll es in diesem Sommer soweit sein: Die Deutsche Bahn will die umstrittene neue Sternbrücke an ihren Platz heben. Für diesen Einbau muss die Straße inklusive Kreuzung vollgesperrt werden – und zwar länger als ursprünglich gedacht. Die Initiative spricht von einem „Horror Sommer“, vor allem für die Anwohnerinnen und Anwohner.


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