Immer mehr neue Wärmepumpen werden in Hamburg angemeldet. Auch die Förderung wird vermehrt nachgefragt.

In Hamburg hat sich die Zahl neu installierter Wärmepumpen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Wurden in den ersten fünf Monaten 2025 noch 487 neue Anlagen bei den Hamburger Energienetzen (HNE) angemeldet, waren es in diesem Jahr im gleichen Zeitraum bereits 1214, wie aus der Senatsantwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage der Grünen-Bürgerschaftsabgeordneten Rosa Domm hervorgeht.

Schon seit 2024 gingen die Zahlen bei der Anmeldung neuer Pumpen nach oben. „Im Jahr 2026 setzt sich diese Entwicklung dynamisiert fort“, schreibt der Senat. Ende Mai waren demnach 9325 Wärmepumpen bei der HNE angemeldet.

Grüne: Wärmewende in Hamburg nimmt weiter Fahrt auf

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„Die neuen Zahlen zeigen: Die Wärmewende in Hamburg nimmt weiter Fahrt auf“, sagte Domm der Deutschen Presse-Agentur. Dass besonders viele Wärmepumpen in äußeren Stadtteilen wie beispielsweise Sasel, Duvenstedt und Volksdorf installiert wurden, sei kein Zufall. „Insbesondere in Einfamilienhäusern ist die Wärmepumpe erste Wahl.“ Inzwischen gebe es aber auch leistungsfähige Lösungen für zuverlässige erneuerbare Wärme in Mehrfamilienhäusern.

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Einen Anstieg gibt es laut Senatsantwort auch bei der Nachfrage nach der Hamburger Wärmepumpenförderung, die ergänzend zur Bundesförderung gewährt wird. „Allein in diesem Jahr wurden bereits mehr als 600 Förderanträge bewilligt“, sagte Domm. „Seit 2025 hat die Stadt insgesamt rund 14,6 Millionen Euro für Wärmepumpen und begleitende Maßnahmen zugesagt.“ Knapp 3,6 Millionen wurden laut Senatsantwort bisher ausgezahlt. (dpa/mp)