Die MOPO hat probiert: So schmeckt das neue Franzbrötchen aus der Tiefkühltruhe – von ungeahnten Zutaten und Steinen im Magen

Es gehört zu Hamburg wie Michel, Reeperbahn und Alsterschwäne: Auf unser Franzbrötchen lassen wir hier nichts kommen. Nun gibt es im Supermarkt auch eine Tiefkühl-Variante – zum Aufbacken für zu Hause. Aber kann die echte Hamburger überzeugen? Die MOPO hat den ehrlichen Geschmackstest gemacht.

Der Anker auf der Verpackung lässt keine Zweifel aufkommen: „Edeka“ hat sich an den Hamburger Klassiker herangewagt, als Tiefkühlware. „Das Kultgebäck aus Hamburg – einfach zuhause frisch aufbacken“, heißt es da. Und das ist relativ schnell gemacht: Zehn Minuten antauen lassen, 15 Minuten im Ofen backen. Tatsächlich duftete es dabei ordentlich nach Zimt.

Wie schmecken die Tiefkühl-Franzbrötchen von „Edeka“?

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Hübsch sehen sie aus, die fertigen Franzbrötchen aus Plunderteig. Oben sind sie knusprig, innen weich. Und wie schmecken sie?

An einigen Stellen kommt die Zimt-Zucker-Masse gut durch, es gibt sogar einige karamellisierte Ecken. Doch sie hätte mehr sein und besser verteilt werden können – hier und da ist der Teig trocken und schmeckt dadurch recht neutral. Die oberste Schicht bröselt wie ein Croissant. Das Ganze ist eine recht fettige Angelegenheit und liegt schwer im Magen.

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Für eine Tiefkühl-Variante trotzdem nicht verkehrt: Sie gibt eine Ahnung davon, wie ein Franzbrötchen schmeckt – bei spontanem Heißhunger mal okay. Und der Preis (2,99 Euro für vier Stück) ist natürlich gut. Braucht man als Hamburger ansonsten aber wirklich nicht. An die Varianten der hiesigen Bäcker kommt es bei weitem nicht heran.

Franzbrötchen zum Aufbacken – so schmecken sie wirklich

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Für die Zutatenliste braucht man übrigens ein Lexikon – oder haben Sie schon mal was von Diacetylweinsäureester und Xylanase gehört? Und da wäre noch ein Hinweis, der mich etwas ratlos zurücklässt: „Das Produkt kann Spuren von … Fisch … enthalten“?! Nun gut, vielleicht steckt doch mehr Hamburg drin, als man denkt …