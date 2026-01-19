Ein Linienbus, der ohne Fahrer unterwegs ist, und selbstfahrende Shuttles, die Fahrgäste mit ähnlichen Zielen zu Fahrgemeinschaften bündeln: Das ist Hamburgs Vision für den Verkehr der Zukunft. Die ersten Testfahrzeuge sind schon länger auf den Straßen der Hansestadt unterwegs, doch noch steckt vieles in den Kinderschuhen. Eine neue Studie zeigt jetzt auf, wie unsere Mobilität im Jahr 2045 funktionieren könnte – und warum plötzlich 140.000 Parkplätze in Hamburg überflüssig wären.





