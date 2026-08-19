Die Bauarbeiten für die neue Sternbrücke verzögern sich, die Straßen bleiben also länger gesperrt. Ab wann die Kreuzung wieder befahrbar ist.

Derzeit sind die Max-Brauer-Allee und Stresemannstraße teilweise wegen der Bauarbeiten gesperrt. (Archivbild) picture alliance / INSIDE-PICTURE | IP

Für die Arbeiten an der neuen Sternbrücke bleiben Teile der Max-Brauer-Allee und der Stresemannstraße länger gesperrt als geplant. Die Freigabe der Stresemannstraße verschiebt sich um mindestens eine Woche. Der Bahnverkehr soll dagegen wie geplant wieder rollen.

Eigentlich sollte die Straßensperrung am 2. September aufgehoben werden. Nun soll die Stresemannstraße ab dem 7. September um 4 Uhr wieder mit jeweils einer Fahrspur pro Richtung befahrbar sein. Bis dahin sind weiterhin Umleitungen notwendig.

Auch die Arbeiten an der Max-Brauer-Allee zwischen Schulterblatt und Sternbrücke dauern länger. Wann die Straße wieder freigegeben werden kann, ist noch unklar. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist die Fertigstellung für die zweite Septemberhälfte vorgesehen.

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Sternbrücke: Züge sollen ab 31. August wieder fahren

Grund für die Verzögerung sind zusätzliche Arbeiten am Bahndamm. „Aufgrund der schwierigen Untergrundverhältnisse muss deutlich mehr Boden ausgetauscht und neues Erdmaterial eingebracht werden als ursprünglich angenommen“, teilte die Deutsche Bahn mit.

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Auch der Bahnverkehr war von den Bauarbeiten betroffen. Nach aktuellem Stand sollen die Züge jedoch wie geplant ab 31. August wieder fahren. (js)