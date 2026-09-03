Die Bauarbeiten unter der neuen Sternbrücke verzögern sich, besonders die Max-Brauer-Allee ist betroffen.

Der Zugverkehr rollt – auf den Straßen unter der neuen Sternbrücke dauern die Arbeiten hingegen länger als geplant. Teile der Max-Brauer-Allee und der Stresemannstraße bleiben teils deutlich länger gesperrt als geplant.

Eigentlich hätte die Straßensperrung am 2. September aufgehoben werden sollen, doch schon seit Mitte August ist klar: Die Stresemannstraße ist erst ab dem 7. September um 4 Uhr wieder mit jeweils einer Fahrspur pro Richtung befahrbar. Bis dahin sind weiterhin Umleitungen notwendig.

Max-Brauer-Allee noch bis weit in den Oktober gesperrt

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Die Arbeiten an der Max-Brauer-Allee zwischen Schulterblatt und Sternbrücke dauern sogar noch länger. Hatte die Bahn zuletzt eine Freigabe für die zweite Septemberhälfte in Aussicht gestellt, steht nun der 20. Oktober im Raum - eine Verschiebung um mehr als einen Monat, wie das „Abendblatt“ berichtet.

Grund für die Verzögerung sind zusätzliche Arbeiten am Bahndamm. „Aufgrund der schwierigen Untergrundverhältnisse muss deutlich mehr Boden ausgetauscht und neues Erdmaterial eingebracht werden als ursprünglich angenommen“, teilte die Deutsche Bahn mit. Außerdem sind die Arbeiten zur Wiederherstellung der Geh- und Radwege deutlich aufwändiger als gedacht.