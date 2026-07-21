Ab dem 30. Juli soll die neue Sternbrücke Stück für Stück an ihren neuen Platz transportiert werden. Die Linke befürchtet allerdings einen möglichen Kollaps der Straße.

Ist die neue Sternbrücke zu schwer? Die Hamburger Linken und eine Bürgerinitiative warnen vor einem möglichen Kollaps eines Teilstücks der Max-Brauer-Allee während des geplanten Transports. Der Senat verweist wiederum auf Berechnungen der Deutschen Bahn. „Augen zu und durch?“, fragt Linken-Politikerin Heike Sudmann fassungslos.

Seit knapp über einer Woche wird die Max-Brauer-Allee zwischen Stresemannstraße und Schulterblatt für einen gigantischen Transport vorbereitet: Ab dem 30. Juli soll die neue Sternbrücke, inzwischen befreit von den Planen, Stück für Stück von der Brammerfläche an ihren finalen Platz gefahren werden.

Ab dem 30. Juli wird die neue Sternbrücke durch Altona transportiert

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Geplant ist, die 108 Meter lange und 25 Meter hohe Stabbogenbrücke mit einem sogenannten „Tausendfüßler“ zu transportieren. Das ist ein Fahrzeug für extrem sperrige und schwere Lasten. Zwischen 4000 und 5000 Tonnen Stahl wurden in der neuen Sternbrücke verbaut – das finale Gewicht wisse man aber erst kurz vor dem Transport, hatte Projektleiterin Janna Wiedmaier (36) bereits angekündigt.

Diese Gewichtsangaben machten Linken-Politikerin Heike Sudmann misstrauisch, die daraufhin eine Schriftliche Kleine Anfrage an den Senat stellte. Im Jahr 2018, beschreibt sie in der Anfrage, habe es von einem Ingenieurbüro eine Traglastermittlung für die Abwassersiele gegeben. Diese ergab, dass lediglich 3400 bis 3600 Tonnen möglich seien. Die Politikerin befürchtet, dass bei dem zu erwartenden höheren Gewicht die unterirdischen Siele und Kabelschächte der Straße beschädigt werden könnten.

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Linke befürchtet ein zu hohes Gewicht der neuen Sternbrücke

Eine wirkliche Antwort darauf gibt der Senat auf Sudmanns Anfrage nicht und verweist mehrfach auf die Gutachten und Prüfungen der Deutschen Bahn. Alle Vorgaben und Regelprozesse seien eingehalten worden. Die Ergebnisse würden allerdings üblicherweise nicht veröffentlicht. „Im Bedarfsfall können die Ergebnisse den Eigentümern betroffener Objekte zur Verfügung gestellt werden“, heißt es nur lapidar.

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„Der Senat wollte eine viel größere Sternbrücke haben, als von der Deutschen Bahn geplant“, kritisiert Heike Sudmann. „Das Riesengewicht stellt auch eine Gefahr beim Transport dar. Doch der Senat stiehlt sich aus der Verantwortung und zeigt mit dem Finger auf die Deutsche Bahn. Ganz nach dem Prinzip Hoffnung – wird schon gut gehen und wenn nicht, ist die Deutsche Bahn Schuld.“

Auch Axel Bühler, Sprecher der Initiative Sternbrücke, macht Druck: „Die Anwohner haben ein Recht darauf, zu wissen, welches Risiko da durch ihre Straße rollt – und dass eingeschritten wird, wenn das Risiko zu groß ist.“ Er fordert: „Der Senat muss sich vor Transportbeginn einen Überblick über die tatsächlichen Risiken verschaffen und diesen veröffentlichen, ein Notfallkonzept vorlegen und eine unabhängige behördliche Aufsicht des Transports sicherstellen.“