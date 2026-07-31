Hamburg

Neue Sternbrücke: Die spektakulärsten Bilder aus der Nacht

Neue Sternbrücke wird nachts auf SPMT durch Hamburg zum Einsetzpunkt an der Stresemannstraße transportiert.
In der Nacht auf Freitag wurde der Rohbau der neuen Sternbrücke an der Kreuzung Stresemannstraße/Max-Brauer Allee eingesetzt.
Rohbau der neuen Sternbrücke fährt nachts auf SPMT zur Kreuzung Stresemannstraße/Max-Brauer Allee.
Die neue Sternbrücke wurde in der Nacht an ihren Platz gebracht.
Stahlkonstruktion der neuen Sternbrücke auf SPMT bei Nacht an der Kreuzung Stresemannstraße/Max-Brauer-Allee.
Der Rohbau der neuen Sternbrücke, der auf selbstfahrenden Modultransportern fuhr, näherte sich am frühen Morgen dem Ziel.
Rohbau der neuen Sternbrücke wird nachts auf SPMT über die Max-Brauer-Allee in Hamburg transportiert.
Die neue Sternbrücke leuchtete während des Transports bei Nacht.
Rohbau der neuen Sternbrücke fährt nachts auf SPMT an der Kreuzung Stresemannstraße/Max-Brauer-Allee in Hamburg
Arbeiten bis tief in die Nacht: Die neue Sternbrücke ist an ihrem Ziel angekommen.
Passanten beobachten den Transport des Rohbaus der neuen Sternbrücke auf SPMT in der Max-Brauer-Allee.
Am späten Abend beobachteten mehrere Passanten den Transport des Rohbaus.
Menschen verfolgen den Transport des Rohbaus der neuen Sternbrücke auf SPMT in Hamburg.
Auch zahlreiche Menschen verfolgen den Transport des Rohbaus der neuen Sternbrücke.
Rohbau der neuen Sternbrücke auf SPMT-Fahrzeugen über der Max-Brauer-Allee in Hamburg.
Auf selbstfahrenden Modultransportern rollte der Rohbau der neuen Sternbrücke auf einer speziell präparierten Fahrbahn durch die Max-Brauer-Allee.
Mitarbeiter begleiten den Transport des Rohbaus der neuen Sternbrücke auf SPMT in Hamburg.
Mitarbeiter, Journalisten und Techniker begleiteten den Transport des Rohbaus der neuen Sternbrücke.

3700 Tonnen Stahl, 1088 Räder und jede Menge Action: So rollte Hamburgs neue Sternbrücke durchs Herz der Stadt. Nun laufen die letzten Arbeiten.

Die neue Sternbrücke hat ihre Endposition erreicht und wird nun abgesenkt. Nachdem der 3700-Tonnen-Koloss in der Nacht zu Freitag die letzten etwa 500 Meter entlang der Max-Brauer-Allee hinter sich gebracht hatte, hatte er gegen 3.00 Uhr die Endlage erreicht, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte.

In der vergangenen Nacht war der Rohbau mithilfe von selbstfahrenden Modultransportern (Self-Propelled Modular Transporter – SPMT) auf einer speziell präparierten Fahrbahn in der Max-Brauer-Allee unterwegs gewesen.

Nun wird das 108 Meter lange und 21 Meter breite Bauwerk quasi noch eingehängt, also in der Höhe abgesenkt. Ursprünglich hätten die Arbeiten schon am Donnerstagabend beendet sein sollen. Probleme auf dem Transportweg hatten den Zeitplan dann aber durcheinander gebracht.

Noch fehlen Schotter, Gleise, Oberleitungen und Signale

Zu den Restarbeiten bis zur vorgesehenen Freigabe der neuen Brücke Ende August gehören nun die Aufbringung des Schotters sowie die Montage der Schienen, der Oberleitungen und der Signale.

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Dann sollen pro Tag wieder etwa 1000 Züge auf der sogenannten Verbindungsbahn unterwegs sein. (dpa/mp)


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