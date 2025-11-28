Zahl der Arbeitslosen in Hamburg – Agentur für Arbeit veröffentlicht neue Quote

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im November im Vergleich zum Oktober um 1121 auf 92.788 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Prozentpunkte auf 8,2 Prozent gefallen, teilte die Agentur für Arbeit Hamburg mit.

Vor einem Jahr allerdings lag die Quote bei 8 Prozent, also etwas niedriger. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 12. November vorlag.

Arbeitsagentur: Entwicklung durchaus positiv

„Trotz der weiterhin höheren Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich zeigt die Entwicklung der vergangenen Monate eine durchaus positive Entwicklung“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur, Sönke Fock, laut Mitteilung.

Die Arbeitslosigkeit sei den dritten Monat in Folge gesunken und weise den niedrigsten Stand des Jahres auf.

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Arbeitslosen im November im Vergleich zum Oktober dagegen um rund 600 auf etwa 93.300 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote liege weiter bei 5,7 Prozent, teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel mit.

Vor einem Jahr lag die Quote ebenfalls bei 5,7 Prozent. Die Regionaldirektion griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 12. November vorlag. (dpa)