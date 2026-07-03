Das Statistikamt Nord hat neue Zahlen zur ausländischen Bevölkerung in Hamburg veröffentlicht. Besonders in einigen Stadtteilen besitzt inzwischen mehr als die Hälfte der Einwohner keinen deutschen Pass.

In Hamburg haben Ende 2025 insgesamt 419.509 Menschen ohne deutschen Pass gelebt. Das entspricht einem Anteil von 21,2 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Im Jahr zuvor lag der Anteil bei 21,1 Prozent. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des Statistikamts Nord hervor.

Den höchsten Anteil an Ausländerinnen und Ausländern verzeichnet der Stadtteil Billbrook mit 80,4 Prozent. Es folgen Billwerder (58,1 Prozent) und Harburg (49,8 Prozent). Die niedrigsten Anteile weisen Spadenland (4,4 Prozent), Tatenberg (5,5 Prozent) und Wohldorf-Ohlstedt (6,2 Prozent) auf.

Die größte Gruppe der Menschen ohne deutschen Pass stammt aus der Türkei. Ihr Anteil beträgt elf Prozent. Es folgen die Ukraine mit 9,2 Prozent und Afghanistan mit 7,7 Prozent. Grundlage der Statistik sind die im Melderegister erfassten Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz in Hamburg zum Stichtag 31. Dezember 2025. (rei)