Neue Rekorde: Hamburger Sparkasse weiterhin auf Erfolgskurs

Hamburgs größte Sparkasse ist 2025 weiter gewachsen: Die Haspa steigerte ihr Jahresergebnis auf 150 Millionen Euro, gewann mehr als 40.000 neue Joker-Konto-Kunden und vergab 6,3 Milliarden Euro an neuen Krediten. Auch für dieses Jahr zeigt sich das Institut vorsichtig optimistisch.

Die Haspa hat im Geschäftsjahr 2025 in mehreren Bereichen zugelegt. Nach Angaben des Instituts stieg das Jahresergebnis von 125 auf 150 Millionen Euro. Gleichzeitig wuchsen die Kundeneinlagen um knapp 800 Millionen Euro auf mehr als 41 Milliarden Euro.

Haspa legt auch im Kreditgeschäft zu

Besonders stark entwickelte sich erneut das Joker-Konto: Die Haspa gewann netto 42.000 neue HaspaJoker-Konten hinzu, insgesamt kommt das Modell nun auf mehr als 813.000 Konten – und bleibt damit eines der wichtigsten Erfolgsprodukte der Bank.

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Auch im Kreditgeschäft legte die Bank deutlich zu und vergab neue Darlehen in Höhe von rund 6,3 Milliarden Euro – gut eine Milliarde Euro mehr als im Jahr zuvor. Vor allem bei privaten Baufinanzierungen sieht die Haspa eine Erholung: Die Bewilligungen lagen rund 60 Prozent über dem Vorjahreswert.

Auch das Wertpapiergeschäft entwickelte sich stark: Das Provisionsergebnis stieg auf rund 415 Millionen Euro und erreichte damit einen Rekordwert. Beim Goldgeschäft gab es ebenfalls eine Bestmarke: Der Umsatz stieg um ein Drittel auf rund 165 Millionen Euro – so viel wie noch nie.

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Für 2026 gibt sich die Haspa trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen vorsichtig optimistisch. Die Bank setzt weiter auf die Mischung aus Filialnetz und digitalen Angeboten. Mehr als 810.000 Kunden nutzen bereits das Online-Banking, rund 540.000 davon mobil über die App. (mp)