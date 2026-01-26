Neue Prognose: So lange schneit es (mindestens) noch in und um Hamburg

In und um Hamburg bleibt es am Montag erstmal winterlich: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet anhaltenden Schneefall – in Hamburg und im Südosten Schleswig-Holsteins zeitweise kräftiger. Dazu kommt verbreitet Glätte, vereinzelt ist sogar noch „Regen mit Gefrieren“ möglich. Die Temperaturen liegen bei 0 bis 2 Grad. Und wie geht es in den kommenden Tagen weiter?

Die gute Nachricht für alle, die dringend raus müssen: Im Laufe des Nachmittags und Abends sollen die Niederschläge abklingen. Ganz durch ist das Thema Schnee aber nicht – in Ostholstein kann es laut DWD noch einmal bis zu 10 Zentimeter Neuschnee geben. An den Küsten weht zudem teils starker Nordostwind, vor allem an der Lübecker Bucht sind stürmische Böen möglich.

Noch mehr Schnee in Hamburg? Das sind die Aussichten

In der Nacht zu Dienstag fällt in Hamburg und im Südosten von Schleswig-Holstein noch etwas Schnee beziehungsweise Schneegriesel, Glätte bleibt ein Thema – bei Tiefstwerten um -2 Grad. Am Dienstag selbst wird es meist trüb und stark bewölkt, Richtung Ostsee/Ostholstein ist örtlich weiter Schneegriesel drin. Maximal 0 bis 1 Grad, an der Küste bis 2 Grad.

Am Mittwoch geht es ähnlich weiter: viele Wolken, an den Küsten vereinzelt Schneegriesel. Und dann kommt auch schon die nächste Runde: In der Nacht zu Donnerstag ist vor allem an der Nordsee wieder etwas Neuschnee wahrscheinlich, am Donnerstag von Südosten her zeitweise Schnee und streckenweise Glätte. In der Nacht zu Freitag schließlich erneut gelegentlich leichter Schneefall – bei rund -2 Grad.

Zusammengefasst: Heute lassen die Flocken zwischenzeitlich nach, aber bis mindestens Freitag bleibt Schnee (und vor allem Glätte) in der Region immer wieder ein Thema. (km)