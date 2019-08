Neue Preispolitik des HVV in Hamburg: Keiner blickt mehr durch – die MOPO klärt auf

Seit Wochen wird um die Preise des HVV gehandelt und gefeilscht. Zuerst sollten die Preise um 2,2 Prozent erhöht werden, dann um 1,8 Prozent – aber nur einige. Jetzt geistert eine neue Zahl durch die Medien: 1,3 Prozent. Die MOPO schafft Klarheit im Zahlendschungel.

„HVV will Preise doch nur um 1,3 Prozent erhöhen.“ So oder ähnlich lauten zurzeit die Schlagzeilen unterschiedlicher Medien. Nach wochenlangem Geschacher um die Preiserhöhung des HVV folgt nun das nächste Kapitel. Begonnen hatte es mit 2,2 Prozent: Zu viel! Über der Inflationsrate! Doppelt so hoch wie die Lohnentwicklungen! Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher grätschte dazwischen und sprach ein Machtwort: Keine Preiserhöhung über 1,8 Prozent!

Woher kommen diese 1,3 Prozent Preiserhöhung?

Jetzt geistert eine neue Zahl durch die Berichterstattung: 1,3 Prozent Preiserhöhung. Kann das sein? Unterschreitet der HVV freiwillig die Forderungen der Politik? Nein. Die Preiserhöhung bleibt bei maximal 1,8 Prozent. Jedoch werden nicht alle Tickets verteuert. Seniorenkarten, Schülerkarten und Karten für Auszubildende sind von den Preiserhöhungen ausgenommen. So kommt es, dass der der Ticketpreis im Durchschnitt um 1,3 Prozent ansteigt. Die 1,8 Prozent maximale Preiserhöhung gelten also nach wie vor.



Eine Pressesprecherin des HVV sagte, dass kein Fahrgast mehr als diese 1,8 Prozent mehr zahlen solle. Eine kleine Ausnahme gebe es allerdings: Geschäftskunden, die mehr als zwei Ringe fahren, müssen zukünftig 2,3 Prozent mehr zahlen. Der Anteil dieser Kundengruppe sei allerdings gering – es handele sich dabei um circa fünf Prozent der Geschäftskunden.

Preissenkungen machen höhere Zuwendungen der Stadt nötig

Da der HVV seine Ticketpreise nun nicht mehr wie geplant um 2,2, sondern nur noch um 1,8 Prozent erhöhen wird, werden höhere Zuwendungen der Stadt notwendig. Ole Thorben (SPD) ist zufrieden damit: „Mit den zusätzlichen Mitteln der Stadt schaffen wir nun beides: Wir installieren eine kräftige Preisbremse und kümmern uns zugleich weiter um zusätzliche Angebote im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). So wird der ÖPNV in Hamburg fair und bezahlbar bleiben und sein Anteil am Mobilitätsmix deutlich zunehmen.“