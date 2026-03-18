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Auf interaktiven Karten zeigt das Wärmeportal Hamburg, welche klimafreundliche Heiztechnik an welcher Adresse sinnvoll ist.

Auf interaktiven Karten zeigt das Wärmeportal Hamburg, welche klimafreundliche Heiztechnik an welcher Adresse sinnvoll ist. Foto: BUKEA

paidNeue Planung in Hamburg: Hier brauchen Sie keine Wärmepumpe!

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Sollte ich künftig eine Wärmepumpe einbauen – oder kommt doch noch Fernwärme? Diese Frage dürfte viele Hausbesitzer umtreiben, schließlich verschlingt eine neue Heizung schnell mehrere Tausend Euro. Doch Hamburg will bis 2040 klimaneutral sein und die Wärmewende ist eine der wichtigsten Stellschrauben. Nun liefert die Stadt eine Art Wegweiser: Im Entwurf der kommunalen Wärmeplanung zeigt eine interaktive Karte, welche klimafreundliche Heizlösung in welchem Gebiet aus Sicht der Behörden künftig am sinnvollsten ist. Die wichtigste Botschaft: In vielen dicht bebauten Stadtteilen läuft es gerade nicht auf die Wärmepumpe für jedes einzelne Haus hinaus.


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