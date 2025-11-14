mopo plus logo
Andreas Dressel

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sieht in der neuen Oper großes Potenzial (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Michael Bahlo

Neue Oper und marode Brücken: Wie passt das zusammen, Herr Dressel?

Neue Oper, neues Museum, Olympia-Bewerbung – Hamburg investiert schon heute kräftig in die Zukunft, gleichzeitig treffen viele Bürger täglich auf „Baustellen“ wie marode Brücken und holprige Straßen. Wie passt das zusammen? Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) beantwortet im MOPO-Interview, warum die Stadt hier klare Unterschiede macht, weshalb ein Stopp der Olympia-Bewerbung finanziell für ihn keine Lösung wäre und ob er die Enttäuschung über den Zukunftsentscheid verdaut hat.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

