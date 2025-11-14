Neue Oper, neues Museum, Olympia-Bewerbung – Hamburg investiert schon heute kräftig in die Zukunft, gleichzeitig treffen viele Bürger täglich auf „Baustellen“ wie marode Brücken und holprige Straßen. Wie passt das zusammen? Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) beantwortet im MOPO-Interview, warum die Stadt hier klare Unterschiede macht, weshalb ein Stopp der Olympia-Bewerbung finanziell für ihn keine Lösung wäre und ob er die Enttäuschung über den Zukunftsentscheid verdaut hat.

