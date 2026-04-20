Neue Olympia-Umfrage: Die Stimmung verändert sich

Ende Mai stimmen die Hamburger über die Olympiabewerbung der Stadt ab: NRW hat mit seinem klaren Ja für Olympische Spiele vorgelegt. Zuletzt zeigte eine Umfrage skeptische Hamburger. Ein neues Stimmungsbild ist aus Sicht der Organisatoren positiver.

Etwa fünfeinhalb Wochen vor dem Olympia-Referendum sieht eine Mehrheit der Hamburgerinnen und Hamburger eine Austragung des weltweiten Sporthighlights in ihrer Stadt laut einer Umfrage positiv. Bei der repräsentativen Umfrage des Befragungsinstituts Prognos im Auftrag der Handelskammer sprachen sich 59,6 Prozent eher dafür aus, dass Olympische und Paralympische Spiele in der Hansestadt ausgetragen werden. 40,4 Prozent sind eher dagegen.

Referendum am 31. Mai

In Hamburg stimmen die Bürger am 31. Mai darüber ab, ob ihre Stadt weiter gegen die drei anderen Bewerber Berlin, München und Rhein-Ruhr antritt. 2015 hatte sich eine Mehrheit in einem Referendum gegen Olympische Spiele in Hamburg ausgesprochen. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will sich für die Spiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 bewerben.

NRW legt vor

Bei Hamburgs Konkurrent aus der Region „KölnRheinRuhr“ haben sich bei Bürgerentscheiden in Nordrhein-Westfalen laut vorläufigem Endergebnis 66 Prozent für eine Bewerbung ausgesprochen. In München hatten sich in einem Referendum im Oktober vergangenen Jahres 66,4 Prozent für eine Bewerbung als Austragungsort ausgesprochen. Berlin verzichtet aus verfassungsrechtlichen Gründen auf ein Referendum und lässt das Abgeordnetenhaus abstimmen.

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Zuletzt hatte es auch aus Sicht der Hamburger Olympia-Planer einen Dämpfer gegeben. Vor wenigen Wochen gaben in einer repräsentativen Umfrage des Instituts Infratest dimap im Auftrag des NDR 50 Prozent der Befragten auf die Frage, ob sie die Olympiabewerbung Hamburgs eher gut oder eher schlecht finden, „eher schlecht“ an.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bewertet alle Kandidaten mit Hilfe einer Matrix, in die auch die Bürgerentscheide mitberücksichtigt werden. Am 26. September soll entschieden werden, welches der vier Konzepte für Deutschland ins internationale Bewerbungsverfahren geht. (dpa/mp)