Hier entstehen eine U-Bahn-Station und 230 neue SAGA-Wohnungen

Nach der „Neuen Mitte Altona“ nun die „Neue Mitte Stellingen“: Mit einem riesigen Bauprojekt wollen die Stadt und die städtische Wohnungsbaugesellschaft SAGA mehr Leben in den Stadtteil bringen. Insgesamt 230 Wohnungen, ein Stadtteilhaus und eine U-Bahn-Station sollen entstehen – bis zum Baubeginn dauert es noch.

Das Quartier am Sportplatzring soll spätestens ab Mitte 2027 erweitert werden, wie die Finanzbehörde bekannt gab. 330 Wohnungen gibt es bereits, 230 weitere sollen folgen, darunter 57 geförderte. Daneben sind ein Supermarkt sowie ein Stadtteilhaus geplant, in dem Platz für das „Haus der Jugend“ (Umzug aus dem alten Gebäude), einen großen Veranstaltungssaal, Räume für offene Seniorenarbeit, die Hamburger Kinder- und Jugendhilfe, Angebote der Familienförderung, den Bürger- und Heimatverein Stellingen sowie das zukünftige Quartiersmanagement Mitte Stellingen sein soll.

330 Wohnungen bereits gebaut, 230 weitere sollen folgen

Die geplante U-Bahn-Haltestelle „Sportplatzring“ (Linie U5) wird sich der Mitteilung zufolge direkt neben der Siedlung befinden. Bausenatorin Karen Pein freut sich über die Planungen: „In der ‚Neuen Mitte Stellingen‘ sind bereits viele Wohnungen geschaffen worden. Mit diesem zentralen Bauabschnitt entsteht nun das eigentliche Herz des Quartiers. Hier wird der Zentrencharakter geformt, der Wohnen, Nahversorgung, Kultur und soziale Angebote verbindet und dem Stadtteil ein lebendiges Gesicht gibt.“

SAGA-Vorstandssprecher Dr. Thomas Krebs betonte: „Die SAGA-Unternehmensgruppe hat am Sportplatzring in Stellingen bereits 330 Wohnungen errichtet. Wir freuen uns, mit dem Erwerb der beiden Baufelder E und F zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum realisieren und das Quartier weiter entwickeln zu können.“ (prei)