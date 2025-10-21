mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Schnzn Apartment

In dieser Baulücke entstehen die neuen Apartments. Foto: Florian Quandt

  • Altona-Nord

paidNeubauprojekt in Altona: Käufern werden gewaltige Miethöhen in Aussicht gestellt

kommentar icon
arrow down

Mit Wohnungen lässt sich Geld verdienen. Viel Geld lässt sich mit möblierten Wohnungen verdienen, wie sie demnächst in Altona zum Verkauf stehen. Dort entsteht an der Oelkersallee ein Appartementhaus. Die Preise: extrem happig. Doch Unterlagen zeigen: Potenziellen Käufern der Luxusbuden werden auch gewaltige Mieteinnahmen in Aussicht gestellt – durch Umgehung der Mietpreisbremse. Stellt sich die Frage: Wer soll Preise von 40 Euro den Quadratmeter eigentlich bezahlen? Und wann stoppt der Staat diese Masche endlich?


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test