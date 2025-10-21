Mit Wohnungen lässt sich Geld verdienen. Viel Geld lässt sich mit möblierten Wohnungen verdienen, wie sie demnächst in Altona zum Verkauf stehen. Dort entsteht an der Oelkersallee ein Appartementhaus. Die Preise: extrem happig. Doch Unterlagen zeigen: Potenziellen Käufern der Luxusbuden werden auch gewaltige Mieteinnahmen in Aussicht gestellt – durch Umgehung der Mietpreisbremse. Stellt sich die Frage: Wer soll Preise von 40 Euro den Quadratmeter eigentlich bezahlen? Und wann stoppt der Staat diese Masche endlich?





