Asklepios will das neue Screening bald in Barmbek und Harburg anbieten. Künstliche Intelligenz soll bei der Auswertung der Aufnahmen helfen.

Ein CT-Gerät in einer Radiologie: Beim neuen Lungenkrebs-Screening sollen Aufnahmen mit geringer Strahlendosis Tumoren möglichst früh sichtbar machen. picture alliance/dpa | Patrick Pleul

Lungenkrebs wird häufig erst spät entdeckt. Ein neues Kassenangebot soll Tumoren schon sichtbar machen, bevor Beschwerden auftreten – bald auch an zwei Hamburger Kliniken.

Lungenkrebs verursacht häufig lange keine eindeutigen Beschwerden. Ein neues Früherkennungsprogramm soll Tumoren deshalb bereits in einem frühen Stadium aufspüren. Die Asklepios Kliniken Barmbek und Harburg wollen das Screening nach eigenen Angaben demnächst anbieten.

Das Angebot richtet sich an gesetzlich Versicherte zwischen 50 und 75 Jahren mit einer festgelegten Rauchvorgeschichte. Nach einer ärztlichen Beratung wird die Lunge mit einer sogenannten Niedrigdosis-Computertomographie untersucht. Dabei ist die Strahlenbelastung geringer als bei einem herkömmlichen CT.

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KI soll Ärzte bei der Auswertung unterstützen

Die Aufnahmen werden zunächst von einer radiologischen Einrichtung ausgewertet und anschließend in einem spezialisierten Zentrum zweitbefundet. Bei Asklepios soll dabei auch eine KI-Software zum Einsatz kommen. Sie kann unter anderem auffällige Lungenrundherde markieren, vermessen und mit älteren Aufnahmen vergleichen. Die endgültige Diagnose trifft weiterhin ein Arzt.

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„Ein gutes Screening endet nicht mit einem CT-Bild“, sagt Dr. Peter Ebeling, leitender Thoraxonkologe des Lungenkrebszentrums der Asklepios Klinik Barmbek. „Entscheidend ist die gesamte Versorgungskette: von der Beratung über die präzise Diagnostik bis hin zur individuellen Therapieplanung. Genau hier liegt die Stärke spezialisierter Zentren.“

Wer die Voraussetzungen erfüllt, muss sich zunächst von einem entsprechend qualifizierten Haus- oder Facharzt beraten lassen. Dieser entscheidet, ob eine Teilnahme am Screening infrage kommt. (mp)