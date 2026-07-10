Bis zur Fertigstellung der neuen Köhlbrandbrücke dauert es noch Jahre. Doch für einige Unternehmen könnte die Planung nun Folgen haben.

So soll die neue Köhlbrandbrücke einmal aussehen. C: Grassl, sbp, WTM, gmp, PPL / Renderings Gärtner + Christ

Die neue Köhlbrandbrücke soll Ende der 2030er-Jahre fertig sein, nördlich des aktuellen Standorts verlaufen und rund 20 Meter höher hängen. Dafür müssen auch die Zufahrtsrampen länger werden. Was das für die Unternehmen im Hafen bedeutet.

Die für die Zufahrten benötigten Flächen gehören zwar der Stadt, sind aber an verschiedene Unternehmen verpachtet, wie der NDR zuerst berichtete. Ob die Betriebe bleiben können, ist noch offen. Nun sollen Gespräche mit den Betroffenen beginnen. Dabei gehe es laut Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) unter anderem darum, welche Einschränkungen während der Bauzeit hinnehmbar seien.

Köhlbrandbrücke für Lastwagen über 44 Tonnen gesperrt

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Die neue Köhlbrandbrücke soll ihre marode Vorgängerin ersetzen. Diese ist bereits seit diesem Frühjahr für Lastwagen über 44 Tonnen gesperrt. Trotzdem registriere die Hamburg Port Authority (HPA) nach eigenen Angaben jede Woche mehrere Hundert Verstöße.

Das Problem: Schwertransporte beschädigen die Brücke stärker als normale Lastwagen. Bis Oktober sollen deshalb Ausweichrouten für Schwertransporte durch den Hafen fertig ausgebaut werden. (mp)