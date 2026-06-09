Neue Kliniken in Hamburg geplant – für 1,2 Milliarden Euro

Hamburg bekommt zwei neue Klinikbauten: Die BG Kliniken planen Neubauten am UKE-Campus und in Bergedorf. Tschentscher spricht von einem „starken Signal“ für den Gesundheitsstandort.

Das BG Klinikum und das UKE wollen ihre Zusammenarbeit künftig weiter vertiefen – unter anderem durch eine engere Verzahnung an beiden Standorten.

Auf dem UKE-Campus soll ein neues BG Klinikum mit rund 350 Betten entstehen. Der Schwerpunkt liegt auf der Versorgung von Schwerverletzten. Geplant sind Bereiche für Akut- und Notfallmedizin, Unfallchirurgie, Orthopädie, plastische und rekonstruktive Chirurgie, Handchirurgie sowie ein Zentrum für Schwerstbrandverletzte. Der Neubau soll direkt mit einem Erweiterungsbau des UKE verbunden werden.

Auch Klinikstandort in Bergedorf soll Neubau bekommen

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„Von dieser engen Verzahnung profitieren Patientinnen und Patienten ebenso wie die medizinische Ausbildung und die wissenschaftliche Weiterentwicklung wichtiger Fachgebiete“, sagt Wissenschaftssenatorin Maryam Blumenthal (Grüne).

Auch am bisherigen Standort in Bergedorf ist ein Neubau geplant. Dort sollen insbesondere die Versorgung von Menschen mit Rückenmarksverletzungen, die Frührehabilitation sowie die ambulante und notfallmedizinische Versorgung weiterentwickelt werden. Luftrettungszentrum und Rettungswache bleiben vor Ort.

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„Das BG Klinikum bleibt in Bergedorf präsent und wird dort gezielt weiterentwickelt“, betont Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD). Der Standort soll insbesondere in Rehabilitation, ambulanter Versorgung und Rettungsmedizin gestärkt werden.

Bürgermeister sieht wichtigen Impuls

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Die BG Kliniken wollen nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 1,2 Milliarden Euro investieren. Bürgermeister Peter Tschentscher bewertet das Projekt als wichtigen Impuls für den Gesundheitsstandort Hamburg. Der Teilneubau am UKE stärke sowohl das Universitätsklinikum als auch die hochspezialisierte Versorgung Schwerverletzter.

Klinik-Pläne: CDU und Verdi noch skeptisch

„Die heute unterzeichnete Absichtserklärung markiert den Beginn eines langen Transformationsprozesses, der die Hamburger Kliniklandschaft bis 2040 prägen wird“, kommentiert Christin Christ, gesundheitspolitische Sprecherin der CDU. „Entscheidend bleibt jedoch, dass das hochspezialisierte Angebot des BG Klinikums vollumfänglich erhalten und nicht über die kommenden Jahre hinweg ausgedünnt wird.“ Außerdem sei laut CDU wichtig, dass die gesundheitliche Versorgung sich in Bergedorf durch den neuen Standort in Eppendorf nicht verschlechtert.

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Die Gewerkschaft Verdi fordert eine frühzeitige Einbindung der Beschäftigten in die Planungen. Veränderungen könnten längere Pendelwege und erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen mit sich bringen. „Die Beschäftigten müssen frühzeitig beteiligt werden, da sie die Folgen jeder Veränderung unmittelbar tragen“, sagt Hilke Stein, Fachbereichsleiterin für Gesundheit bei Verdi Hamburg.