Neue Klatsche für Diebsteich-Planung: Bahn verliert vor Gericht

Rückschlag für die Deutsche Bahn: Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht hat den geplanten Bau einer neuen Autoreisezug-Anlage in Hamburg-Eidelstedt vorerst gestoppt – zumindest teilweise. Eine Umweltorganisation hatte gegen die Genehmigung des Projekts geklagt. In wichtigen Punkten bekam sie recht.

Die Deutsche Bahn will auf dem Gelände des Betriebsbahnhofs Eidelstedt eine neue Verladeanlage für Autos bauen: vier Gleise, zwei Bahnsteige, ein Parkdeck sowie Service- und Wartebereiche. Der Haken: Das Grundstück liegt in einer Schutzzone des Wasserschutzgebiets Eidelstedt/Stellingen. Das Projekt steht im Zusammenhang mit der Verlegung des Bahnhofs Altona nach Diebsteich.

Neubau der Autoverladung in Hamburg-Eidelstedt vorerst gestoppt

Das Gericht erklärte die Genehmigung und eine zusätzliche wasserrechtliche Erlaubnis für die Versickerung von Regenwasser auf dem Gelände für fehlerhaft, so ein Sprecher des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts. Die Begründung: Es wurde nicht ausreichend geprüft, ob das Grundwasser durch mögliche Schadstoffe – wie Pflanzenschutzmittel – gefährdet werden könnte. Ganz aufgehoben wurde die Genehmigung aber nicht – die Bahn kann die Mängel in einem ergänzenden Verfahren nachbessern.

Kritik zu Lärm, Artenschutz, Brandschutz oder Klimabelangen wies das Gericht zurück. Eine Revision des Urteils ist nicht zugelassen – nur eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht wäre noch möglich. Die schriftliche Urteilsbegründung steht noch aus. Sie soll bald auf der Website des Oberverwaltungsgerichts veröffentlicht werden. (mp)