Die Karte zeigt, an welchen Orten in der Metropolregion Hamburg das Nachtleben pulsiert. Foto: BSW/urbanista

paidKarte zeigt, wo in Hamburg das Nachtleben tobt – Straße im Süden überrascht

Reeperbahn und Schanze sind für Hamburgs Nachtschwärmer die ersten Anlaufpunkte – dabei pulsiert auch an anderen Orten das Nachtleben. Ein neuer Atlas für die Metropolregion zeigt, an welchen Orten sich die meisten Bars, Clubs und Bordelle verdichten, aber auch, wo tote Hose herrscht. Überraschend: Eine Straße im Süden Hamburgs kann es sogar locker mit der Konkurrenz in der Innenstadt aufnehmen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

