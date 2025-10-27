Neue Heimat für Altona 93: Auftrag für Diebsteich-Stadion vergeben

Ein schickes neues Stadion als Heimstätte für Altona 93 und eine neue Konzerthalle sind schon seit einigen Jahren am Diebsteich geplant. Jetzt verkündete Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), dass die Stadt den Auftrag für das neue Areal vergeben hat.

Auf einer insgesamt 4,7 Hektar großen Fläche neben dem geplanten Fern- und Regionalbahnhof Diebsteich sollen ein Fußballstadion und eine Musikhalle mit jeweils rund 5000 Plätzen sowie Büro- und Gewerbeflächen entstehen. Der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) hat jetzt der Bietergemeinschaft „Vielfalt ZECH“ den Zuschlag erteilt.

„Mit dem jetzt beauftragten Generalunternehmen haben wir beste Voraussetzungen, um das Projekt voranzubringen“, sagte Dressel am Montag. Der Vertrag war bereits Anfang Oktober auf der Immobilienmesse EXPO REAL in München unterzeichnet worden. Die Firma Zech hat in Hamburg unter anderem das Deutschlandhaus am Gänsemarkt errichtet und die neue Zentrale von Vattenfall im „Edge Elbside“ in der HafenCity.

Als Generalunternehmerin unternimmt die Bietergemeinschaft die Realisierung des Projekts am Diebsteich inklusive Teilplanung sowie den späteren Betrieb großer Teile des Areals. Das Fußballstadion mit Rasenplatz soll eine Mantelbebauung für Büros und weitere Flächen für Sport und Bewegung, Gastronomie, Handel, Kultur und eine Tiefgarage erhalten. In das Mantelgebäude sollen unter anderem drei Hamburger Finanzämter einziehen. Das gemeinsame Ziel von Stadt und der Firma Zech ist eine Fertigstellung des Areals bis Ende des Jahrzehnts. Bis dahin soll auch der neue Bahnhof am Diebsteich fertig sein.