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Rad- und Eishalle in Stellingen

Die Rad- und Eishalle in Stellingen hat ihre besten Jahre hinter sich. Foto: Florian Quandt

  • Stellingen

paidNeue Heimat für „Palast der Winde“: Lösung für Hamburgs rotte Eisbahn in Sicht

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Einsturzgefahr! Im September 2025 gab es schlechte Nachrichten für die Eishockey-Clubs, die eigentlich in der Eishalle Stellingen trainieren. Zum Saisonstart im Oktober durfte die Eisbahn nicht öffnen. Gutachter hatten die Dachkonstruktion unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: zu unsicher für eine weitere Nutzung. Jetzt kommt neuer Schwung in die Sache – zur Freude der Eishockey-Gemeinschaft.


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