Einsturzgefahr! Im September 2025 gab es schlechte Nachrichten für die Eishockey-Clubs, die eigentlich in der Eishalle Stellingen trainieren. Zum Saisonstart im Oktober durfte die Eisbahn nicht öffnen. Gutachter hatten die Dachkonstruktion unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: zu unsicher für eine weitere Nutzung. Jetzt kommt neuer Schwung in die Sache – zur Freude der Eishockey-Gemeinschaft.





