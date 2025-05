Neue Geschäfte im Konsum-Koloss: Diese vier Marken ziehen im Westfield ein

Seit etwas mehr als einem Monat hat Hamburg einen neuen Konsum-Koloss: Das Westfield-Center in der HafenCity soll Shopping-Herzen höher schlagen lassen. Nun ziehen vier weitere Geschäfte ein.

Wie das „Abendblatt“ berichtet, kommen die Luxus-Kosmetikmarke „Aesop“ aus Australien, die Modemarken „Marc Cain“ und „Vero Moda“ sowie die Feinkost-Manufaktur „Balows“ hinzu. „Aesop“ ist bereits mit einem Shop an der Poststraße (Neustadt) und einem am Jungfernstieg (Neustadt) schon zweimal in Hamburg vertreten. Die Filiale im Westfield-Center soll laut dem Medienbericht am 28. Mai eröffnen.

Wann die „Marc Cain“ und die „Vero Moda“-Geschäfte ihre Türen öffnen, ist hingegen noch unbekannt. Auf der Westfield-Webseite heißt es lediglich: „Coming soon“. Bei „Balows Feinkost“ aber soll die Eröffnung bereits laufen. (elu)