Neu in der Speicherstadt: „Wollen eines der besten deutschen Restaurants werden“
Pannfisch, Schnitzel, Scholle: Fast 20 Jahre lang betrieb die Familie Stacklies das „Schönes Leben“ in der Speicherstadt – mit deutscher, regionaler Küche. Nun hat das Restaurant neue Inhaber – und die sind in Hamburgs Gastroszene keine Unbekannten. Die MOPO hat mit ihnen über ihre ehrgeizigen Pläne gesprochen. Auch ganz besondere Spezialitäten aus Hamburg soll es hier nun geben.
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