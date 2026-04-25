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Das Restaurant in der Speicherstadt hat neue Betreiber.

Das Restaurant in der Speicherstadt hat neue Betreiber. Foto: Florian Quandt

  • HafenCity

paidNeu in der Speicherstadt: „Wollen eines der besten deutschen Restaurants werden“

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Pannfisch, Schnitzel, Scholle: Fast 20 Jahre lang betrieb die Familie Stacklies das „Schönes Leben“ in der Speicherstadt – mit deutscher, regionaler Küche. Nun hat das Restaurant neue Inhaber – und die sind in Hamburgs Gastroszene keine Unbekannten. Die MOPO hat mit ihnen über ihre ehrgeizigen Pläne gesprochen. Auch ganz besondere Spezialitäten aus Hamburg soll es hier nun geben.


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