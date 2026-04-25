Pannfisch, Schnitzel, Scholle: Fast 20 Jahre lang betrieb die Familie Stacklies das „Schönes Leben“ in der Speicherstadt – mit deutscher, regionaler Küche. Nun hat das Restaurant neue Inhaber – und die sind in Hamburgs Gastroszene keine Unbekannten. Die MOPO hat mit ihnen über ihre ehrgeizigen Pläne gesprochen. Auch ganz besondere Spezialitäten aus Hamburg soll es hier nun geben.





