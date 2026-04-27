Restaurant „Schönes Leben“ wird „Schönes Hamburg“ – mit ambitionierten Plänen

Pannfisch, Schnitzel, Scholle: Fast 20 Jahre lang betrieb die Familie Stacklies das „Schönes Leben“ in der Speicherstadt – mit deutscher, regionaler Küche. Nun hat das Restaurant neue Inhaber – und die sind in Hamburgs Gastroszene keine Unbekannten. Die MOPO hat mit ihnen über ihre ehrgeizigen Pläne gesprochen. Auch ganz besondere Spezialitäten aus Hamburg soll es hier nun geben.

Zusammenfassung:

Brüder Khazaei übernehmen das Restaurant „Schönes Leben“ und nennen es „Schönes Hamburg“.

Kulinarisches Angebot soll moderne deutsche Küche mit regionalen Spezialitäten und saisonalen Gerichten umfassen.

Fast alle Mitarbeiter wurden übernommen, die Außenterrasse wird modernisiert, es ist täglich geöffnet.

Ohne großes Tamtam hat das Restaurant „Schönes Leben“ in der HafenCity (Alter Wandrahm 15) den Betreiber gewechselt – und unter dem Namen „Schönes Hamburg“ neu eröffnet. Gastronom Jens Stacklies, er ist auch Hamburgs Vizepräsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), hatte längere Zeit einen Käufer gesucht. Nun haben die Brüder Amir Salar Khazaei (32) und Amir Sobhan Khazaei (29) den Vertrag unterschrieben. Sie betreiben in Hamburg auch das „Anleger 1870″ auf der Uhlenhorst.

Neue Betreiber: Das Restaurant „Schönes Leben“ heißt jetzt „Schönes Hamburg“

„Wir werden das Restaurant mit deutscher Küche so weiterführen, es bleibt bürgerlich“, sagt Amir Salar Khazaei zur MOPO. „Aber wir werden die Speisen modernisieren.“ Das ehrgeizige Ziel der Brüder: „Wir wollen eines der besten deutschen Restaurants im Norden oder Deutschlands werden“. Trotzdem gebe es hier kein Schickimicki, sondern einfach „gutes modernes, saisonales Essen.“

Inhaber-Wechsel: Moderne deutsche Küche in der Speicherstadt

Von Montag bis Freitag gibt es jetzt wieder einen Mittagstisch: Dann stehen zum Beispiel Gulaschsuppe (8,90 Euro), gebratener Kabeljau auf Linsengemüse (14,90 Euro) oder Schweinenackenbraten in der Senfkruste (14,90 Euro) auf der Karte. Es soll zukünftig auch Spezialitäten aus Hamburg mit besonderem Kniff geben – wie Backfisch als Burger-Variante oder ein Franzbrötchen-Tiramisu.

Im „Schönes Hamburg“ sitzen die Gäste am Wasser. Florian Quandt Im „Schönes Hamburg“ sitzen die Gäste am Wasser.

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Fast alle Mitarbeiter des „Schönes Leben“ seien übernommen worden. „Auch das Ambiente haben wir so gelassen“, so Khazaei. 120 Sitzplätze gibt es drinnen, weitere 100 folgen auf der Außenterrasse, die modernisiert wird – mit Blick auf die Kanäle. Der Ruhetag am Montag wurde wieder abgeschafft: „Wir haben jetzt jeden Tag geöffnet“.