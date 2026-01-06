mopo plus logo
Im Tibarg Center (Niendorf-Markt) eröffnet bald ein neues Lokal.

Im Tibarg Center (Niendorf-Markt) eröffnet bald ein neues Lokal.

  • Niendorf

paidBurger-Upgrade fürs Einkaufscenter: McDonald’s ist weg – so geht’s hier weiter

23 Jahre lang gab es im Tibarg Center (Niendorf-Markt) Burger und Pommes von „Mc Donald’s“. Nun hat die Kette ihre kleine Filiale an diesem Standort aufgegeben. Doch es steht schon fest, welches neue Lokal hier bald eröffnen wird. Wann es genau losgeht und was die Gäste erwartet: Die MOPO hat mit dem neuen Betreiber gesprochen. Er ist in dem Einkaufszentrum kein Unbekannter.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

