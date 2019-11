Neue Fahrdienste in Hamburg: So gut sind Moia, ioki, CleverShuttle & Co.

Öffentliche Verkehrsmittel sind für viele Hamburger ein Graus. Viel zu unverlässlich seien sie, ständige Verspätungen oder Ausfälle die Regel und sollten sie doch kommen, dann oft heillos überfüllt oder verschmutzt. Wer dennoch mobil sein möchte aber nicht alleine ein Fahrzeug auf die Straße schicken will, für den bieten Shuttle- oder Pooling-Anbieter die Möglichkeit, seine eigene CO₂-Bilanz niedrig zu halten aber dennoch fix von A nach B zu kommen. Die MOPO hat die Anbieter in Hamburg einmal unter die Lupe genommen.

Nicht nur die VW-Tochter „Moia“ bietet in Hamburg Pooling-Dienste an. Mehrere Anbieter sind bereits auf dem Markt aktiv. dpa Foto:

Immer mehr Anbieter fassen nach und nach in der Hansestadt Fuß. Neben den Anbietern CleverShuttle, ioki und Moia mischen nun auch FreeNow und der bekannte Dienst Uber in Hamburg mit. FreeNow ist aus dem ehemaligen Angebot von MyTaxi entstanden und bietet nun auch Shuttle- („Ride“) und Pooling-Dienste („Match“) an. Uber ist seit Mitte Juli in Hamburg buchbar.

Wie buche ich einen Fahrt bei den Anbietern?

Die Fahrten werden, wie hier bei Uber, per App bestellt und in den meisten Fällen auch bargeldlos bezahlt. Oliver Klug / Uber Foto:

Und apropos buchen: Sämtliche Dienste benötigen eine App, um sie in Anspruch nehmen zu können. Das Prinzip dahinter ist denkbar einfach. Auf einer Karte werden Start- und Zielort angegeben. Die App berechnet dann die Strecke, die Kosten und bietet einem den nächsten verfügbaren Fahrer an. Das funktioniert bei fast allen Anbieter flott und fast ohne Probleme. Lediglich bei Uber wurde im MOPO-Test auf einigen Strecken angezeigt, dass keine Fahrzeuge zur Verfügung stünden.

Wie kann ich meine Fahrt bezahlen? Gilt ein Festpreis?

Genauso flott wie die Fahrt-Auswahl funktioniert auch das Bezahlen – nämlich bargeldlos. Alle Angebote bieten für ihre Dienste eine Bezahlung per Kreditkarte an, vielfach wird auch PayPal oder die Dienste Google- und ApplePay akzeptiert. Ausnahmen bilden hier die Apps von FreeNow und Uber. Wer hier eine normale Taxi-Fahrt bucht, kann weiter bar bezahlen.

Neben dem Shuttle-Service „Ride“ können über den Anbieter „FreeNow“ auch Taxi-Fahrten über das Angebot „Match“ geteilt werden. Thies Raetzke Foto:

Dafür muss man dann aber auch in Kauf nehmen, dass der Fahrpreis je nach Verkehrssituation oder Strecke schwanken kann. Die Shuttle-Anbieter setzen auf Festpreise, die einem vor Fahrtbeginn angezeigt werden. Einmal vom Kunden akzeptiert, ändern sie sich im Nachhinein nicht mehr. Das bietet Sicherheit, kommt einem bei günstiger Verkehrslage aber auch nicht zugute.

Welcher Anbieter ist am günstigsten? Wie kommt der Preis zustande?

Besonders günstig ist dabei der Service von ioki. Das Unternehmen wurde für sein Angebot in Hamburg gerade erst mit dem Deutschen Mobilitätspreis 2019 ausgezeichnet und bietet eine Fahrt über 2,5 Kilometer zur Mittagszeit schon ab einem Euro an, ein HVV-Ticket vorausgesetzt. Ansonsten zahlt man 3,30 Euro für die Beförderung. Zum Vergleich: Eine normale Taxi-Fahrt auf der Strecke kostet zwischen neun und elf Euro.

CleverShuttle bezeichnet die Beförderung mit seiner Flotte als „nahezu CO²-neutral“. CleverShuttle Foto:

CleverShuttle (4,29 Euro), Moia (4,29 Euro), Uber (5,86 Euro) und das Taxipooling Match von FreeNow (7,29 Euro) und sind da zum Teil um einiges teurer. Bei der Preisgestaltung setzen alle Anbieter darauf, dass weitere Kunden an der Fahrt teilnehmen und für eine einfache Fahrt mehrfach Kasse gemacht werden kann. Dafür müssen Fahrgäste eventuelle Umwege in Kauf nehmen, durch die sich ihre Fahrzeit aber maximal um die Hälfte verlängern soll. Uber bildet hier derzeit noch eine Ausnahme. Zwar bietet das Unternehmen im Ausland eine Pooling-Variante an, in Deutschland ist dafür eine Sondergenehmigung nötig, die Uber derzeit nicht besitzt.

Wie groß ist das Geschäftsgebiet? Wie viele Fahrzeuge sind im Einsatz?

Dafür erscheint das Geschäftsgebiet des US-amerikanischen Anbieters riesig. Von Cuxhaven bis nach Lübeck werden über die App Fahrten angeboten. Bei ioki kommt man derzeit dagegen nicht über die Stadtteile Osdorf und Lurup hinaus. Bald will man aber auch in Billbrook an den Start gehen, heißt es von dem Unternehmen, das vom Verkehrsbetrieb Hamburg-Holstein (VHH) gestartet wurde und derzeit mit knapp 20 vollelektrischen Fahrzeugen durch den Westen der Stadt flitzt.

Für sein Angebot in Hamburg wurde „ioki“ mit dem Deutschen Mobilitätspreis 2019 ausgezeichnet. dpa Foto:

Auch Uber bietet mit der Option „Green“ an, in Elektrofahrzeugen befördert zu werden. Ansonsten wird man mit einem herkömmlichen Fahrzeug der Flotte chauffiert, zu deren Größe das US-Unternehmen keine Angaben macht. CleverShuttle bezeichnet die Beförderung durch ihre 50 Wagen als „nahezu CO₂-neutral“. Die „Ride“-Flotte von FreeNow besteht derzeit aus circa 100 Diesel- und Hybrid-Fahrzeugen. Hinzu kommt die riesige Armada an Taxis, die man sich per „Match“ teilen oder ganz normal in Anspruch nehmen kann. Die Flotte von Moia (aktuell knapp über 100 Fahrzeuge) ist ebenfalls elektrisch unterwegs.

Wie sehen die Zukunftspläne der Unternehmen in Hamburg aus?

Doch dabei soll es nicht bleiben. Bis zum ersten Quartal 2020 will die VW-Tochter ihre Flotte auf 500 Fahrzeuge aufstocken und das Geschäftsgebiet von 200 auf 300 Quadratkilometer über Hamburg ausdehnen. Etwas früher geht ioki den nächsten Schritt. Ab Herbst will der Dienst dann auch in Billbrook an den Start gehen.