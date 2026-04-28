Drohnen-Show und Star-Auftritte: Diese Musiker spielen gratis auf dem Hafengeburtstag

Von Schlepperballett bis Fitness-Challenge: Hamburg feiert vom 8. bis 10. Mai den Hafengeburtstag. Neben dem traditionellen Feuerwerk ist in diesem Jahr auch eine Drohnen-Show für Olympia Teil des Programms. Für gute Stimmung sorgen viele prominente Musiker auf einer schwimmenden Bühne.

Ein Highlight des Hafengeburtstags ist das Musikprogramm „Elbe in Concert“ auf der schwimmenden Bühne vor den Landungsbrücken – in diesem Jahr erstmals ergänzt um eine zweite Bühne an Land. Freitagabend treten ab 20 Uhr Santiano, Fünf Sterne Deluxe, Deine Freunde, Oli P, Das Bo, Pohlmann, Daniel Sommer, Noah Kraus und Christoph Sakwerda auf der Elbe auf. Weiterer Höhepunkt soll ein Show-Auftritt der Tanzcompagnie des Bundejugendballetts werden.

Enden soll der Abend mit einer spektakulären Drohnen-Show: Rund 900 Drohnen sollen am Nachthimmel tanzen – und ordentlich Werbung für Olympia machen. Denn das Referendum endet erst am 31. Mai.

Sport spielt beim Hafengeburtstag in diesem Jahr eine große Rolle

Am Samstagabend geht es auf dem Hafengeburtstag ab 21 Uhr musikalisch weiter – mit DJ Topic, Max Giesinger, Michael Schulte, Elif, Kayef, Moonkid, Edo Saiya, Sierra Kidd und weiteren Acts auf der schwimmenden Bühne. Dort spielt in diesem Jahr auch Sport eine große Rolle: Mit der HYROX-Challenge zieht ein aus Hamburg stammender internationaler Fitness-Wettkampf ins Abendprogramm ein. Mitgründer und Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste berichtet über die Entwicklung der Sportart.

Nicht nur auf der Bühne, auch rundherum wird es sportlich: vom Drachenbootrennen und Tretboot-Wettkämpfen über Stand-up-Paddling bis zu einem neuen Kinderlauf. Zum Abschluss des Abends wird am Samstag um 22.45 Uhr ein großes Feuerwerk über dem Hafen gezündet.

Ende Februar fand bereits eine große Drohnen-Show im Hamburger Hafen statt. / Florian Quandt Ende Februar fand bereits eine große Drohnen-Show im Hamburger Hafen statt.

Partner des diesjährigen Hafengeburtstags ist die Liverpool City Region. Von Beatles-Sounds, Live-Musik und Spezialitäten wie „Scouse“: Die Besucher des Hafengeburtstags erwartet britisches Flair in der Hansestadt. Einlaufparade (Fr. ab 13.30 Uhr), Schlepperballett (Sa. ab 15.15 Uhr) und Auslaufparade (So. ab 15 Uhr): Auch die Klassiker auf dem Wasser stehen in diesem Jahr wieder im Programm. Der Eintritt zu den meisten Veranstaltungen ist kostenlos.

Auftakt der Olympia-Kampagne mit Drohnenshow über der Elbe

Auch zum Auftakt der Olympia-Kampagne Ende Februar hatte eine Drohnen-Show über der Elbe für Aufsehen gesorgt: Rund 900 Drohnen zeichneten über dem Hamburger Hafen olympische Motive in den Nachthimmel – darunter Kanufahrer, eine Basketballspielerin und den Slogan „Olympia in Hamburg. Eine Chance für alle“.

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Die Lichtshow kam für viele Hamburger überraschend, im Vorfeld war sie nicht angekündigt worden. Ein Sprecher der Innenbehörde stellte damals gegenüber der MOPO in Aussicht, dass eine solche Lichtshow erneut stattfinden könnte. Er kündigte an, dass weitere Formate in Planung seien. Am 9. Mai ist es beim Hafengeburtstag tatsächlich so weit. (mp)