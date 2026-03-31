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Wizz Air, Flugzeug

Eine Maschine der Fluggesellschaft Wizz Air (Archivbild). Foto: Hamburg Airport / Oliver Sorg

  • Fuhlsbüttel

Neue Direktverbindung vom Hamburger Flughafen in den Süden

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Die Billigairline „Wizz Air” hat eine neue Verbindung zwischen Hamburg und Montenegro aufgenommen. Die Gesellschaft fliegt an drei Tagen in der Woche die Hauptstadt Podgorica an.

Urlauber aus Hamburg können von nun an direkt nach Montenegro fliegen. Die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air verbindet an drei Tagen in der Woche Hamburg mit Montenegros Hauptstadt Podgorica.

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Das teilte die Betreibergesellschaft des Hamburger Flughafens mit. Dem Airport zufolge gab es zuvor keine Direktverbindung zwischen Hamburg und dem Land. Die Flüge werden dienstags, donnerstags und samstags angeboten. (dpa/mp)

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