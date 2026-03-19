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Der Bahnhof Amsterdam Centraal (Hauptbahnhof Amsterdam).

Der Bahnhof Amsterdam Centraal (Hauptbahnhof Amsterdam). Foto: picture alliance / Joko | Joko

Neue direkte Zugverbindung nach Amsterdam

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Das niederländische Bahnunternehmen Govolta verkehrt nun mehrfach pro Woche aus Norddeutschland nach Amsterdam. Auch eine tägliche Verbindung ist geplant.

Direkt von Hamburg nach Amsterdam fährt neu ab Freitag, 20. März, dreimal pro Woche die niederländische Eisenbahngesellschaft Govolta. Weitere Halte auf dem Weg sind Bremen, Bad Bentheim in Niedersachsen sowie in den Niederlanden Hengelo, Deventer und Amersfoort, teilte das Unternehmen mit.

Neue Zugstrecke nach Amsterdam: Im Sommer täglich

Die Verbindung wird montags, mittwochs und freitags angeboten, ab dem Sommer will Govolta täglich zwischen Amsterdam und Hamburg verkehren. Tickets kosten auf der Govolta-Internetseite derzeit zwischen 19 und 79 Euro.

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Govolta baut parallel auch sein Angebot zwischen Berlin, Niedersachsen und Amsterdam aus: Hier verkehrt das Bahnunternehmen schon ab heute dreimal pro Woche – jeweils montags, mittwochs und freitags – und hält dabei auch in Hannover, Osnabrück und Bad Bentheim sowie in Hengelo, Deventer und Amersfoort. (dpa/mp)

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