Die neue Corona-Variante „Nimbus” (NB1.8.1) steht unter Beobachtung, denn sie breitet sich schnell aus. Auch in Deutschland ist sie bereits auf dem Vormarsch. Rollt jetzt eine Corona-Sommerwelle heran? Die MOPO zeigt auf, welche Symptome „Nimbus” auslöst, wie die Lage in Hamburg ist und was das Robert Koch-Institut (RKI) zur neuen Variante sagt.