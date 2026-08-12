Nach dem Abriss des hinteren Teils soll nun geprüft werden, wie es mit dem Rest des Gebäudes in der Holstenstraße weitergeht. Mieter bangen noch immer um ihre Sachen.

Mittwochvormittag in der Holstenstraße: Die beiden großen Kräne, die am Dienstag noch vor dem einsturzgefährdeten Wohnhaus mit den Hausnummern 195 und 197 die Straße versperrten, sind verschwunden. Auch das Absperrband wird entfernt. Während straßenseitig also wieder Normalität einkehrt, sieht es auf der Rückseite der Wohnhäuser ganz anders aus.

Steine, Mörtel, ein zerbeultes Fahrrad, Holz: Ein riesiger Schutthaufen liegt im Hinterhof. Im Gebäude klafft eine große Wunde. Räume und Zimmertüren, die zuvor mitten in den Wohnungen lagen, sind plötzlich von außen sichtbar. Der Hausflur samt Treppe liegt wie bei einem Puppenhaus offen.

Holstenstraße: Abrissarbeiten vorerst beendet

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Die Rückfassade und der hintere Gebäudeteil des fünfstöckigen Wohnhauses wurden abgerissen. Mit ihnen stürzten Badezimmer, Küchen, WG- und Kinderzimmer der elf Mieter samt Möbeln und persönlichen Gegenständen in die Tiefe. Zwischen den Trümmern liegt ein zerbeultes Fahrrad, auch Matratzen sind zu erkennen. Ein Kleiderschrank und ein Fernseher stehen im Erdgeschoss an der Wand. „Es war wahrscheinlich der schlimmste Tag in meinem Leben“, sagte Mieterin Clara Thompson.

Bauarbeiter sind damit beschäftigt, den Schutt zusammenzuräumen. Auch Bewohner sind wieder vor Ort. Am Dienstag hatte noch die Hoffnung bestanden, dass die Mieter darin nach ihren Sachen suchen könnten. Doch daraus wird nichts. Das sei zu gefährlich, erklärt der Bauleiter. Die Bewohner haben nun die Auskunft erhalten, dass der Schutt an einen anderen Ort transportiert und dort zugänglich gemacht werden könnte – sicher sei das allerdings nicht. Zudem ist die Hoffnung gering, noch intakte Gegenstände aus den Trümmern zu retten.

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Zwischen Steinen, Mörtel und Holz finden sich auch noch Habseligkeiten der Bewohner. Johanna Schneeberger

Wie es weitergeht, ist offen. „Die Abrissarbeiten am hinteren Gebäudeteil der Holstenstraße 195/197 sind abgeschlossen“, so eine Sprecherin des Bezirks Altona zur MOPO. „In einem nächsten Schritt soll ab heute die Statik erstellt und überprüft werden. Sobald die Ergebnisse dieser Überprüfung vorliegen, werden diese sorgfältig bewertet, ehe weitere Entscheidungen getroffen werden können.“

„Gerade sieht es so aus, als ob der vordere Teil des Hauses stehen bleibt, aber wir wollen uns nicht zu viel Hoffnung machen“, sagt Mieterin Clara Thompson. „Es wäre eine Schande, und es muss alles getan werden, um ihn zu retten“, sagt sie weiter. Außerdem stehe der vordere Gebäudeteil unter Denkmalschutz.

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Luftaufnahme der Abrissarbeiten am Dienstag. Neben dem betroffenen Gebäudeteile hängen große Schutzmatten, die die umliegenden Gebäude vor umherfliegenden Trümmern schützen sollen. NEWS5 / Fabian Höfig

Bei der Sicherung der Gegenstände aus dem Bauschutt glaubt die 29-Jährige, dass vieles vom Willen des Eigentümers abhängt. „Wenn der Eigentümer mehr Druck machen würde, dann würde das wahrscheinlich klappen.“ Clara Thompson findet die Kommunikation mit dem Hauseigentümer derzeit sehr „lückenhaft“. Sie betont: „Es ist uns wichtig, dass etwas aus unserem Fall gelernt wird.“

Die Mieter haben zudem die Roboterfirma „robo4rent“ engagiert. Mit einem speziellen Roboter sollen wichtige Gegenstände aus dem noch bestehenden vorderen Teil des Hauses gerettet werden. Ferngesteuert soll die Maschine Stock für Stock absuchen und Dinge wie analoge Fotos, Dokumente oder Schallplatten mit einem Greifarm bergen. Die Mieter haben dafür eine Liste mit zehn Gegenständen pro Wohnung zusammengestellt. „Die Firma ist motiviert und wartet nur auf grünes Licht von uns, sobald der Statiker den vorderen Teil des Hauses freigibt“, so Clara Thompson.

Bewohner geschockt: So gefährlich war die Situation

Ende Juli war das Haus unvermittelt geräumt worden, weil es akut einsturzgefährdet war. Die Lage wurde als so gefährlich eingeschätzt, dass den Bewohnern unter Aufsicht der Feuerwehr nur wenige Minuten blieben, um noch einige Habseligkeiten zusammenzuraffen. Viele persönliche Gegenstände wie ein erster Liebesbrief, Familienfotos, Kinderspielzeug oder eine geerbte Plattensammlung blieben zurück. Sie durften auch dann nicht geholt werden, als klar war, dass das Gebäude schnellstmöglich abgerissen werden musste – andernfalls hätte es bei einem Einsturz auch noch die benachbarten Gebäude mit sich reißen können. Auch diese wurden evakuiert und sind bis zur Freigabe durch Fachleute weiterhin gesperrt.

Die Abrissarbeiten an dem einsturzgefährdeten Wohngebäude in der Holstenstraße. NEWS5 / Fabian Höfig

Die Bewohner werden vom Verein Mieter helfen Mietern vertreten. Anwalt Marc Meyer hat eine klare Forderung: „Der Eigentümer, von dem man sicher weiß, dass er sehr starke wirtschaftliche Kapazitäten hat, der muss gezwungen werden, behördlich und mit harten Bandagen, dass das Ding in sechs Monaten wieder so steht, dass die Leute zurückziehen können“, sagt er. Zudem müsse der Vermieter für den entstandenen Schaden aufkommen.

Auch das Bezirksamt habe ein „Interesse daran, dass der hintere Gebäudeteil in der Holstenstraße 195/197, sofern technisch und rechtlich möglich, wiederhergestellt wird“, so die Sprecherin.

Die Mieter werfen dem Eigentümer vor, das Gebäude nicht ordnungsgemäß instand gehalten zu haben. Dessen Anwalt weist die Vorwürfe zurück und erklärt, dass eine unzulässige bauliche Veränderung das Gebäude destabilisiert haben könnte. Eine abschließende Klärung stehe noch aus. Nach MOPO-Informationen könnte eine schon länger zurückliegende Veränderung im unteren Teil des Gebäudes gemeint sein. Details sind bislang unklar.

Unterdessen werden immer mehr Spenden für die Mieter gesammelt. Bei der Aktion auf GoFundMe sind am Mittwochmittag bereits mehr als 25.000 Euro zusammengekommen.