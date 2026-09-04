Verbindet Rothenburgsort mit der HafenCity: die Fuß- und Radwegbrücke in Entenwerder. Am 7. September wird sie eröffnet. picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

Es ist soweit: Die Entenwerder Brücke wird eröffnet. Über den Oberhafenkanal kann man nun entspannt von der HafenCity auf die Halbinsel Entenwerder spazieren und radeln. Die Arbeiten für die Brücke starteten bereits im Januar 2023 – und am Montag wird sie endlich eröffnet.

Die neue Brücke erleichtert es, aus dem südlichen Rothenburgsort zur U- und S-Bahnstation Elbbrücken zu gelangen – sie verbindet den Elbpark Entenwerder mit dem Quartier Elbbrücken.

Entenwerder Brücke wird eröffnet

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Die Brücke wurde bereits im September vergangenen Jahres an ihrem Zielort eingesetzt, jedoch waren weitere Arbeiten nötig. Die Brücke wurde ausgebaut und die Wege zu den Haltestellen saniert und verbreitert.

Die Stahlkonstruktion wurde von der Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG für die Hamburger Behörde für Verkehr und Mobilitätswende realisiert und im Rahmen des Programms „Stadt und Land“ durch das Bundesministerium für Verkehr gefördert. (js)