Neuanfang in Hamburg: Anwalt schmeißt alles hin – und gründet Radiosender

Er war ganz oben, verdiente gutes Geld – dann schmiss er alles hin: Frederick Staudacher (39) arbeitete als Finanzanwalt für die größte Kanzlei der Welt, doch eines Tages kündigte er und gründete den HipHop-Radiosender „Say Say“. Nun funkt er aus einem kleinen Studio vom Kampnagel.

Der Wendepunkt kam bei Frederick Staudacher mit der Geburt seines ersten Sprösslings. „Ich wollte meinen Kindern nicht irgendwann sagen müssen, dass ihr Papa eigentlich immer einen Radiosender machen wollte, es aber nie gebacken gekriegt hat“, erzählt er im MOPO-Gespräch.



Dabei hatte ihm die Arbeit als Anwalt eigentlich gefallen. Sieben Jahre arbeitete Staudacher als Anwalt, jonglierte dabei mit Zahlen in Milliardenhöhe.

Staudacher kündigte, ohne zu wissen, wie es weitergeht

Zwei Welten auf einem Bild: Links Frederick Staudacher in seiner neuen Uniform: Jeans, Sneaker, Shirt. Rechts , sein altes Anwalts-Ich im Anzug.

„Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass das zwar ein toller Job ist, aber nicht meine Leidenschaft“. Er kündigte, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Dann begann das Radio-Abenteuer.



Die „Beasty Boys“, „Run DMC“, „Public Enemy“ – der Rap-Virus hatte Staudacher bereits mit 17 Jahren infiziert. Am Plattenspieler seines Vaters übte er die ersten Scratches, bewarb sich beim Hessischen Radiosender hrXXL und durfte dort zwei mal eine Stunde lang das Programm gestalten. Für Staudacher ein Riesenspaß.

„Say Say“: Zwischen Morning-Show und Internetradio

Doch von der Kündigung in der Anwaltskanzlei bis zum eigenen Internet-Radiosender war es noch ein weiter Weg. 2018 ging „Say Say“ an den Start. Das Konzept: Staudacher will klassische Radioprogramme wie eine Morning-Show, Nachrichten und Motto-Sendungen mit Internetradio kombinieren. Außerdem: „Es gibt eigentlich keinen Radiosender, der HipHop wirklich abbildet. Das ist dann meistens irgendwie so Urban Chart HipHop.“

Staudachers Sender richtet sich an Leute, die mit HipHop groß geworden sind. Ihnen will er zeigen, dass „ihr“ HipHop nicht in den 90ern bei „Nas“ stehengeblieben ist. Auch auf dem Programm: Soul und Funk. Deutschrap? Fehlanzeige.

Für Staudacher und sein dreiköpfiges Team ist nach einem Jahr „On Air“ noch lange nicht Schluss, im Gegenteil. „Bei uns geht auch mal was schief, wir sind eben keine ausgebildeten Moderatoren – aber Übung macht den Meister“.

Boni aufgebraucht – Staudacher hofft auf Sponsoren

Nach dem ersten Jahr sind Staudachers Anwalts-Boni zwar langsam aufgebraucht, aber bald soll Geld reinkommen. „Wir versuchen jetzt Sponsoren zu finden, dann soll sich der Sender möglichst schnell selbst tragen“, sagt Staudacher optimistisch.