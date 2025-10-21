mopo plus logo
„Döner Lab“ eröffnet bald in Hamburg.

„Döner Lab“ eröffnet bald in Hamburg. Foto: Florian Quandt

  • Hamburg-Altstadt

paidNeu in Hamburg: In diesem Döner-Laden sieht es aus wie im Drogenlabor

Döner, Köfte, Lammkoteletts: Bald eröffnet in Hamburg ein neuer Döner-Imbiss. So weit, so normal. Doch die optische Aufmachung des „Döner Lab“ gab es hier so noch nie. In Anlehnung an die Erfolgsserie „Breaking Bad“ mutet es hier an wie in Walter Whites Drogenlabor – blau gefärbter Feta inklusive. Außerdem verspricht der Inhaber eine echte „Neuheit auf der Karte“, die vor allem Fitness-Begeisterte freuen wird.


