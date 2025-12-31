mopo plus logo
An der Straße Ottenser Martkplatz folgt ein Wohnmobil dem nächsten.

An der Straße Ottenser Martkplatz folgt ein Wohnmobil dem nächsten. Foto: Florian Quandt

paidNerv-Camper parken alles zu: Hamburgs Wohnmobil-Plage immer schlimmer

Die Camping-Branche boomt: In diesem Jahr gab es in Deutschland erstmals mehr als eine Million angemeldete Wohnmobile, auch in Hamburg steigt die Zahl immer weiter. Die Folge: Besonders im Winter, wenn die Camper nicht mehr unterwegs sind, werden die umkämpften Parkplätze in dicht bebauten Quartieren wochen- und monatelang blockiert. Eine Plage für viele Anwohner ohne Camper, die manche zur Selbstjustiz treibt: Immer häufiger kommt es zu Beschädigungen. Doch ist das Dauerparken überhaupt erlaubt? Und was ist mit der Parkgebühr für Anwohner? Erste Politiker fordern verschärfte Regeln.



