Nerv-Camper parken alles zu: Hamburgs Wohnmobil-Plage immer schlimmer
Die Camping-Branche boomt: In diesem Jahr gab es in Deutschland erstmals mehr als eine Million angemeldete Wohnmobile, auch in Hamburg steigt die Zahl immer weiter. Die Folge: Besonders im Winter, wenn die Camper nicht mehr unterwegs sind, werden die umkämpften Parkplätze in dicht bebauten Quartieren wochen- und monatelang blockiert. Eine Plage für viele Anwohner ohne Camper, die manche zur Selbstjustiz treibt: Immer häufiger kommt es zu Beschädigungen. Doch ist das Dauerparken überhaupt erlaubt? Und was ist mit der Parkgebühr für Anwohner? Erste Politiker fordern verschärfte Regeln.
