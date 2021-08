Neben der Elphi: Neues Testzentrum öffnet im „Discovery Dock“

HafenCity –

Normalerweise kann man in der multimedialen Ausstellung im „Discovery Dock“ den Hamburger Hafen erkunden, doch wegen Corona ist die Virtual-Reality-Erlebniswelt derzeit geschlossen. Deshalb wird umgedacht: Ab Dienstag, den 27. April, werden die Räume neben der Elbphilharmonie zu einem Testzentrum umfunktioniert.

Im „Testzentrum an der Elphi“ können sich Bürger künftig montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr und sonntags von 10 bis 14 Uhr mit kostenlosen Antigen-Schnelltests auf das Virus testen lassen – auch mehrfach in einer Woche. Um die Aufenthaltsdauer vor Ort möglichst gering zu halten, sind die Tests nur mit vorheriger Terminvergabe möglich. Die Termine können online gebucht werden. PCR-Tests werden nicht angeboten.

„Testzentrum an der Elphi“: Kostenlose Schnelltests

Die Schnelltests werden schmerzfrei im vorderen Bereich der Nase durchgeführt. Das Ergebnis soll nach 30 Minuten per Download-Link verfügbar sein, der in einer SMS auf das Smartphone geschickt wird. Um sich in dem neuen „Testzentrum an der Elphi“ testen lassen zu können, braucht der Kunde daher ein Smartphone.

Das „Discovery Dock“ stellt die Räumlichkeiten in der Straße Am Kaiserkai 10 zur Verfügung. Betrieben wird das Testzentrum von „Corona Freepass”. (ncd)