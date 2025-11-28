NDR-Tochterfirma soll rechtem Hetzportal geholfen haben – deutliche Kritik der Linken

Neue Vorwürfe gegen eine Tochterfirma des NDR: Nach Recherchen von „Spiegel“ und „taz“ soll die Firma Studio Hamburg, die zu 100 Prozent der NDR Media GmbH gehört, im Jahr 2025 mehrfach Set-Bauteile für das rechte Internet-Portal „Nius“ produziert und geliefert haben.

Dabei soll es um Sofas, Tische, Deko-Elemente und sogar Studio-Technik wie eine LED-Wand gegangen sein.

Deutliche Kritik kommt von der Hamburger Linksfraktion. „Die Zusammenarbeit einer NDR-Tochter mit dem rechten Hetzkanal steht im Widerspruch zum historischen Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“, sagt Medienpolitikerin Marie Kleinert. Nach 1945 sei der Rundfunk bewusst als Schutzwall gegen Propaganda und Indoktrination geschaffen worden.

Kleinert warnt: „Die Aufwertung von ‚Nius‘ durch hochwertige Studioausstattung hilft aktiv dabei mit, rechtspopulistische Inhalte zu normalisieren.“ Ein öffentlich-rechtlicher Sender, der mit dem Anspruch gegründet worden sei, nie wieder zum Werkzeug von Propaganda zu werden, dürfe „keinen Millimeter mit rechten Hetzplattformen kooperieren“. (mr/rei)