NDR-Tatort: Das ist der neue Partner von Wotan Wilke Möhring

Frischer Wind im NDR-Tatort: Denis Moschitto steigt an der Seite von Wotan Wilke Möhring ein. Sein erster Fall wird alles andere als gewöhnlich.

Wotan Wilke Möhring alias Kommissar Thorsten Falke ermittelt nicht mehr allein: Schauspieler Denis Moschitto wird neuer Teil des Tatorts in Hamburg. Als hochbegabter, etwas rätselhafter Cyber-Kriminalist Mario Schmitt bildet er künftig das Ermittler-Duo – und tritt damit die Nachfolge von Franziska Weisz an.

Tatort-Novum: Drei Stunden Nonstop-Krimi

Seinen ersten Einsatz hat Moschitto am 21. Dezember zur besten Sendezeit im Ersten – direkt in einem zweiteiligen Tatort mit dem Titel „Ein guter Tag / Schwarzer Schnee“. Das Format ist eine Premiere: 180 Minuten Tatort am Stück, ohne Unterbrechung. Die Geschichte führt das neue Duo ins deutsch-niederländische Grenzgebiet, wo ein brutaler Vermisstenfall sie tief in die Strukturen der Mocro-Mafia führt.

Moschitto freut sich auf die neue Rolle: „Wotan ist für mich der perfekte Partner.“ Möhring lobt die Ergänzung des Hauptermittlers durch die neue Rolle: „In Mario Schmitt findet Falke jemanden, der nicht nur alles das spielerisch beherrscht, was in Form von IT und Cyberkriminalität ihn zunehmend überfordert, sondern auch jemanden, der durch seine freie, zum Teil gewöhnungsbedürftige Art, einen ganz eigenen Blick auf die Dinge hat, die der Zusammenarbeit und den Ermittlungen guttun.“

Die Weltpremiere des ersten Teils findet am 27. September beim Filmfest Hamburg statt. Ein weiterer Fall mit dem neuen Ermittler-Duo ist bereits in Arbeit. (apa)