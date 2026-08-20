Die Reeperbahn wird 400 Jahre alt. Die NDR-Talkshow feiert das mit einer Spezialausgabe und vielen Kiez-Experten.

400 Jahre Reeperbahn! Die „NDR Talk Show“ feiert diesen ganz besonderen Geburtstag am Freitag mit einer Spezialausgabe (22 Uhr). Die Gastgeber Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt empfangen acht Gäste, die für die Vielfalt von Hamburgs berühmtester Straße stehen – von der Burlesque-Tänzerin über die Gastronomin bis hin zur Historikerin.

Mit dabei ist zum Beispiel Lilo Wanders, eine echte Kiez-Ikone. Sie schaffte Ende der 1980er-Jahre auf der Bühne des Schmidt-Theaters ihren Durchbruch und wurde zur Pionierin der LGBTQ-Community und Grande Dame der Travestie. Auch Entertainer Hugo Egon Balder ist dabei. Er trat in seiner Jugend mit seiner Band im damaligen Club „Top Ten“ auf, in dem die Beatles bereits spielten. Seit 2000 führt er die Kneipe „Zwick St. Pauli”.

400. Geburtstag der Reeperbahn: Noch mehr Promis beim NDR

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Außerdem ist Autor Heinz Strunk zur Talkshow geladen. Er schrieb den Roman „Der goldene Handschuh“ über den Frauenmörder Fritz Honka, und hielt damit die legendäre Kiezkneipe literarisch fest. Auch dabei sind Autorin, Stadtteilführerin und Historikerin Eva Decker, die Sängerin und Burlesque-Tänzerin Belle la Donna und die Gastronomin des ältesten italienischen Lokals Hamburgs „Cuneo” in St. Pauli, Franca Cuneo.

Esther Lindemann war in den 80ern die erste Schutzpolizistin der berühmten Davidwache und wird ebenso wie Fabian Zahrt, eines der bekanntesten Mitglieder der „Olivia Jones-Familie” an der NDR-Talkshow am Freitagabend als Gast dabei sein. (js)