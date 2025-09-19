NDR ersetzt Julia Ruhs durch prominente Journalistin

Die frühere Bild-Chefredakteurin Tanit Koch wird die abgesetzte Klar-Moderatorin Julia Ruhs ersetzen, teilt der Sender mit. Ruhs war nach Protesten innerhalb des Senders nach der Pilotphase von der Moderation des Reportagemagazins abgezogen worden – was wiederum für heftige Kritik gesorgt hatte. Konservative Positionen soll nun offenbar Koch vertreten.

Tanit Koch soll künftig die vom NDR verantworteten Folgen von „Klar“ moderieren und auch redaktionell an dem Format mitarbeiten. Das Magazin, das gesellschaftliche Streitfragen behandelt, wird seine Folgenzahl erhöhen. Die neuen Episoden sollen ab 2026 abwechselnd vom Norddeutschen und Bayerischen Rundfunk produziert werden. Die Folgen aus München wird weiterhin Julia Ruhs moderieren.

Riesenwirbel nach Absetzung von Moderatorin Julia Ruhs

Dass der NDR Ruhs nach der Pilotphase nicht weiter beschäftigen wollte, hat für einen Riesenwirbel gesorgt. Kritiker – etwa Markus Söder (CDU) – sahen darin den Beweis, dass nur „links-grüne“ Sichtweisen beim NDR erwünscht sind und konservative Stimmen unterdrückt werden. Auf der anderen Seite standen Ruhs-Gegner, die der jungen Moderatorin eine rechtspopulistische Haltung und ihrer Sendung mangelnde journalistische Standards vorwarfen. Rund 250 NDR-Beschäftigte hatten einen Protestbrief unterzeichnet. Die drei Pilotfolgen, die sie moderiert hat, haben sich mit den negativen Folgen von Migration, mit der Corona-Spaltung und den Bauernprotesten befasst.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Die Block-Connection: Wie die Familie im Sorgerechtsstreit ihr prominentes Netzwerk nutzte

– Dem Kiez reicht es: Gastronomen gegen Gewalt und Belästigungen

– Klimaschutz: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Volksbegehren

– Rocker-Mord: „Hells Angels“-Gründer trifft nach 52 Jahren die Tochter des Opfers

– Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

– 20 Seiten Sport: Wie der HSV die Wende schaffen will & die Gründe für St. Paulis Höhenflug

– 28 Seiten Plan7: „The Black Rider“ am Altonaer Theater, das große Kino-Finale von „Downton Abbey“ & Kultur-Tipps für jeden Tag

Nun soll Tanit Koch offenbar dafür sorgen, dass die erhitzten Gemüter sich wieder beruhigen. Koch gilt als intellektuell, international versiert und konservativ, war 2021 etwa Wahlkampfberaterin für den damaligen CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Sie ist mit dem Schauspieler Oliver Masucci liiert.

Tanit Koch mit ihrem Lebensgefährten, dem Schauspieler Oliver Masucci dpa/Gerald Matzka Tanit Koch mit ihrem Lebensgefährten, dem Schauspieler Oliver Masucci

Ihre Zeit als Chefredakteurin der Bild endete 2018, als sie mit dem damaligen Bild.de-Chef Julian Reichelt in einen unlösbaren Konflikt geriet. Später war die freie Journalistin Geschäftsführerin bei n-tv und Chefredakteurin der RTL-Zentralredaktion, schrieb für „The European“ und war seit 2024 Autorin bei Focus.

Tanit Koch über ihren neuen Job: „Die Gelegenheit, das Format ‚Klar‘ im Wechsel mit Julia Ruhs zu präsentieren, freut mich sehr. Ich sehe es als Chance, mit meiner Perspektive von außen zur Meinungsvielfalt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beizutragen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Trotz Erfolg: NDR sägt diese junge Journalistin ab – weil sie zu „rechts“ ist?

Auch der NDR zeigt sich zufrieden. Juliane von Schwerin, stellvertretende Programmdirektorin des NDR: „Mit Tanit Koch haben wir eine versierte Journalistin und meinungsstarke Moderatorin für ‚Klar‘ gewonnen. Sie bringt vielfältige Erfahrungen und Perspektiven mit, die sehr gut zu KLAR passen und das Profil des Formates stärken.“