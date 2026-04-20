Nasser Wochenstart in Hamburg – doch dann wird’s richtig warm und sonnig

Wolken, Regen, Wind und Sonne: Das Wetter im Norden Deutschlands zeigt sich im Verlauf der Woche von vielen Seiten. Nach einem nassen Wochenstart wird es laut DWD jedoch überwiegend freundlich.

Mit ungemütlichem Wetter startet die Woche in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Im weiteren Verlauf soll es im Norden der Republik jedoch Sonnenschein und milde Temperaturen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) bekannt gab.

Sonniges Wetter nach regnerischem Wochenstart

Der Montag beginnt voraussichtlich mit Wolken und Regen im Norden. Im Tagesverlauf lockert sich der wolkige Himmel von Osten her auf und die Sonne zeigt sich. Die Höchsttemperaturen erreichen im gesamten Gebiet zwölf Grad Celsius und es ist windig, an den Küsten kann es auch stärker wehen. An der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern rechnet der DWD sogar mit Sturmböen.

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In der Nacht zum Dienstag flaut der Wind ab und es bleibt klar und trocken. In Hamburg und Schleswig-Holstein fallen die Temperaturtiefstwerte dabei in Teilen auf minus ein Grad. Im Nordosten bleiben sie zwischen null und vier Grad – es kann zu leichtem Frost in Bodennähe kommen.

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Am Dienstag wird das Wetter im Tagesverlauf im gesamten Norden sonnig und es bleibt dabei voraussichtlich trocken. An den Küsten steigen die Temperaturen auf bis zu zwölf Grad. Im Binnenland zeigt das Thermometer bis zu 15 Grad.

Auch am Mittwoch ist das schöne Wetter ein ständiger Begleiter in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Bei viel Sonne steigen die Temperaturen hier voraussichtlich auf Höchstwerte von bis zu 17 Grad. (dpa/mp)