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Die „House of Sweets“-Filiale in der Europapassage.

Die „House of Sweets“-Filiale in der Europapassage. Foto: Florian Quandt

  • Hamburg-Altstadt/Osdorf

paidNaschladen-Kette insolvent: So ist die Lage in den Hamburger Filialen

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Bunte Tüten, grelle Verpackungen, Süßigkeiten aus aller Welt: „House of Sweets“ ist ein Laden, der auffällt. Auch in Hamburg. In der Europa Passage lockt die Naschladen-Kette mit importierten Snacks, Schokolade, Chips, Getränken und Süßwaren aus den USA, Japan, Australien, Spanien oder Mexiko. Doch bundesweit steckt das Unternehmen in Schwierigkeiten. Mehrere Medien berichten über geschlossene Filialen, leere Regale und ein laufendes Insolvenzverfahren. Was bedeutet das für die beiden Hamburger Läden?

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