Ein Beitrag in den Tagesthemen vom vergangenen Donnerstag sorgt für Wirbel. Ausgangspunkt war ein Halbsatz von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) über Einwanderung, den viele für inhaltlich falsch halten und mit dem sie Rechtspopulisten eine willkommene Vorlage geliefert hatte. Während die Kritik an der Aussage weiter anhält, steht nun auch der Tagesthemen-Beitrag selbst in der Kritik. Denn darin wird unter anderem das rechtspopulistische Online-Portal „Nius” zitiert. Ein Hamburger SPD-Bürgerschaftsabgeordneter hat sich darüber im Landesrundfunkrat beschwert – und auch bei der ARD gibt es mittlerweile Zweifel.

„Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein“ – dieser Halbsatz von Bas in der Regierungsbefragung am Mittwoch löste heftige Debatten aus. Denn die Zahlen lassen auch andere Rückschlüsse zu: Im Januar waren fast die Hälfte der Bezieher von Regelleistungen wie Bürgergeld Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Wissenschaftlich ist allerdings umstritten, ob Sozialleistungen ein Anreiz sind, um in ein bestimmtes Land einzuwandern.

Fest steht: Mit ihrer pauschalen Formulierung machte Bas es ihren Kritikern leicht. Die Tagesthemen von Donnerstagabend behandelten das Thema in einem fünfminütigen Beitrag, der jetzt ebenfalls für Aufsehen sorgt.