Nanu, was macht denn dieser Kran im Tierpark Hagenbeck?

Im Tierpark Hagenbeck nimmt ein vertrautes Wahrzeichen wieder Form an. Auf der Baustelle des historischen Eingangs geht es sichtbar voran – ein großer Kran steht schon bereit. Dessen Aufgabe ist nicht leicht.

Die Arbeiten am originalgetreuen Nachbau des historischen Jugendstil-Eingangstores im Tierpark Hagenbeck kommen sichtbar voran. Nachdem das Fundament fertig gegossen wurde, hat nun ein großer Spezialkran die Baustelle bezogen. Er soll demnächst die tonnenschweren Steine an ihren vorgesehenen Platz heben, wie eine Sprecherin des Tierparks der MOPO bestätigte.

Historisches Tor des Tierparks Hagenbeck 2025 abgerissen

Der Wiederaufbau des einstigen Wahrzeichens hatte sich wegen der anhaltend kalten Witterung um einige Tage verzögert, doch jetzt laufen die Arbeiten planmäßig weiter. Der Neubau folgt auf den Abriss des mehr als 120 Jahre alten historischen Tores im vergangenen Jahr.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Protesten: Bekannter Zirkus schmeißt alle Tiernummern aus dem Programm

Schon 2022 wurden nach langwierigen Untersuchungen der Bausubstanz und Skulpturen sowie der Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt die Bronzefiguren abgebaut und zwischengelagert.

Nach und nach wurden Teile des Tores abgetragen – bevor der komplette Abriss erfolgte. Das Jugendstil-Tor gilt als prägende Eingangspforte des Tierparks und soll 2026 wieder in originalgetreuer Form stehen – als verbindendes Element zwischen Tradition und moderner Zoo-Gestaltung.